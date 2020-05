Egy kamion és a hajó, amit szállított is megsérült (vagyis megsemmisült), miután még április 29-én egy vonat a norvég Skienben beléjük hajtott. A helyi NRK cikke szerint a baleset helyi idő szerint 11:45-kor történt, amikor a kamion át akart kelni az átjárón, de ott ragadt. Egyelőre nem tudni miért, de az okozott károk egyértelműen jelentősek.

A baleset egészét bemutató videóban a gyorsan mozgó vonat jobbról érkezik, és pont telibe kapja a kamion hátulján lévő hajót. Az üközéstől az le is zuhan a trélerről és komoly pusztítást rendez. A kamion maga is kap az ütésből, és egy kicsit vonszolja is a vonat, mielőtt pattan párat és megáll.

A hírek szerint a vonaton négy utas és háromfős személyzet volt, de egyikük sem sérült súlyosan, a kamion két utasa pedig ki tudott szállni az ütközés előtt, bár egyiküket a repülő törmelék így is majdnem eltalálta. A közeli délkeleti rendőrfőkapitányság műveleti vezetője, Anne Meier szerint nem tudni, miért ragadt a síneken a kamion.

