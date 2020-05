Ha valaki még nem tudná, a BMW a már jól ismert modelljei mellett páncélozott kivitelű autók forgalmazásával is foglalkozik, melyeket jellemzően befolyásos üzletemberek és politikusok vásárolnak, illetve használnak. Annak érdekében, hogy legújabb ilyen modelljük népszerűségét növeljék, a gyártó új reklámfilmet készített hozzá, melyet kicsit lentebb ti is megtekinthettek.

A modellt néhány hónappal ezelőtt mutatta be a gyártó, az akkor közzétett információkról mi is beszámoltunk, kapcsolódó cikkünket itt találjátok:

BMW X5 Protection VR6 Ebben a páncélozott BMW X5-ösben bárki biztonságban érezheti magát

A bajor gyártó hivatalos közlése szerint a BMW X5 M50i átalakított változata annyira erős lett, hogy a golyóknak és a robbanószereknek is könnyedén ellenáll. Mi több, nemcsak megfékezi a lövedékeket, de el is pusztítja azokat, feltéve ha hinni lehet a most közzétett reklámfilmek. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy bár a filmben az autó szembefordul a lövedékkel, a gyártó azt már nem mutatja meg, hogy előbbi milyen nyomot hagyott a szélvédőn.

Bárhogy is legyen, a specifikáció alapján a modell könnyedén ellenáll AK-47-es lövedéknek, sőt akár 15 kilogrammnyi TNT-nek is. A megerősített alváznak köszönhetően a gránátok sem jelenthetnek problémát, mindez pedig köszönhető annak, hogy az X5 Protection VR6 elkészítésekor nagy szilárdságú acélpaneleket használtak, amelyek megerősítésre kerültek, így vastagságuk a 30 mm-t is elérte.

A fentiek alapján joggal feltételezhetnénk, hogy az átalakítás rémisztő hatással van a teljesítményre, ám egyáltalán nem ez a helyzet, ugyanis a páncélozott kivitel jelen állapotában is 5,9 mp-es 0-100-as gyorsulásra képes, míg a végsebessége 210 km/h-nál lett meghúzva.

A gyártó nem közölte hogy az extra védőpaneleknek köszönhetően mennyivel növekedett az autó súlya, mindenesetre meg lennék lepve, ha az 530 LE és 750 Newtonméter nyomaték leadására képes V8-as motorral szerelt kivitel tonnában kifejezett súlya nem hármassal kezdődne.