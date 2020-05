Egy jó gyorsulási versenyt mindenki szeret, pláne két igen különböző autó között. Jó, annyira talán nem különböznek az amúgy igenis eltérő külsejük mögött, de a Toyota Supra a sok „amúgy ez egy BMW” kommentet megelőzve bitang jól néz ki.

Általában egy Supra nem merne a rajtvonalra állni egy M4-es BMW-vel, de ennek a modellnek vannak trükkjei. A Z4-es távoli rokonának alapból komoly hátránya van teljesítményben az M4-hez képest, de ez már nem a gyári változat, ahogy a carwow műsorvezetője is elmondja.

Több fejlesztésen esett át ez a Toyota, új a leömlő, újak a légbeömlők, a kipufogó, de a motorvezérlőt is megbuherálta az Evolve. Ők általában BMW-kkel dolgoznak, de hát a Supra egy BMW. A csomagnak hála már 440 lóerős és 677 Nm-es a nyomaték.

Ezek a számok már jobbak, mint az M4 430 (valószínűleg ennél több, de a BMW szereti alulbecsülni az autóit) lóereje és 550 Nm-e. Ráadásul a japán autó könnyebb is, így elméletben gyorsabb, jobban fékez és fel kell, hogy törölje a padlót a BMW-vel, ugye?

Galéria: Can A Tuned Toyota Supra Keep Up With The BMW M4 In A Drag Race?

Maradjunk annyiban, hogy nem ilyen egyértelmű a dolog, és a két autó a végsőkig elszántan küzd. Mindenesetre meg kell hagyni, a Supra hangja elképesztő az új kipufogóval, de én személy szerint a BMW praktikusságára fogadnék.

