A Ferrari kínálata még sosem volt ilyen nagy, és még idén nőni fog (még ha a vártnál később is) két új autóval. A vörösök már többször tisztázták, hogy a villamosítás útjára lépnek, és már jó ideje tesztelnek hibrideket, legutóbb még pár hete találkozhattunk a címlapon látható prototípussal Maranello utcáin.

A simonemasetti_photography által a Ferrari fioranói pályáján rögzített négy Instagram-videón ugyanez a prototípus látható, legalábbis az álca alapján. Elég messziről készültek, így nehéz jobban megnézni, de távolról egy 488-ra hasonlít – ahogy a fenti darab is.

Bár így nehéz megmondani, hogy valóban egy hibridet látunk-e, de a hang alapján egy V6-os van benne. A cég már két éve mondta, hogy új hathengereseket terveznek, szóval ez egyáltalán nem csak találgatás. A felállás legkisebb motorjának villanymotorokkal való megtámogatása jó módja a Ferrarihoz méltó teljesítmény eléréséhez.

A Honda NSX-hez és a Ford GT-hez hasonlóan itt se valószínű, hogy a rajongók nagyon értékelni fogják a hibridizációt, de a Ferrari sem immunis az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályokra. Motorjaiknak muszáj ezek keretein belül maradnia, ezért a hathengeresre váltás okos döntésnek tűnik.

Ez nem azt jelenti, hogy a nagyobbaknak búcsút inthetünk, hiszen a cég tisztázta, hogy minden erejével azon lesz, hogy V12-eseit megtarthassa, így e szemszögből nem lehet probléma. A Ferrari 2022-ig ismertetett stratégiájában több termék is szerepel nyolc- és tizenkéthengeres modellekkel, míg a Purosangue SUV a pénzt termő fa lehet.

Később kiderül, hogy a belépőszintű V6-os hibrid az idénre tervezett bemutatók egyikének tárgya-e, a másik azonban nagy valószínűséggel az SF90 Stradale Spider lesz, melynek szintén már a próbaköreit futják.

