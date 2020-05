A koreai autógyártó stratégiájában Európa különösen fontos szerepet fog játszani, ennek jele az is, hogy 2021-ben megérkezik egy vadonatúj elektromos-hajtású modell is a térségbe. A gyártó által most kiadott közleménynek köszönhetően pedig végre konkrét információkkal is rendelkezünk már az adott típus képességeivel kapcsolatban.

Az biztos, hogy a KIA az autó tulajdonságainak ismertetésekor kiemelt szerepet szánt a crossover dizájnnak, az új platformnak, a jelentős hatótávolságnak és a gyorstöltés-támogatásnak egyaránt.

Galéria: Kia Imagine Brings Wild & Wacky To EVs: Photos/Videos

29 Fotó

A jövő évben érkező modellt egyszer már láthattuk, ugyanis annak tanulmányváltozata kiállításra került az idén márciusban megrendezett Genfi Autószalonon. A vállalat már akkor jelezte, több mint valószínű hogy sorozatgyártásba kerül a modell, amelynek megjelenésén túl sokat már nem kívánnak változtatni.

A típus neve egyelőre még ismeretlen, ám úgy tudni, belső körökben KIA CV nevet kapta az újdonság, amely egy teljesen egyedi platformra kerül megépítésre. A gyártó állítása szerint egyetlen töltéssel 500 kilométernyi táv is megtehető lesz, és természetesen adott lesz a gyorstöltés-támogatás is, ami a hírek szerint mindössze 20 perc alatt teljes kapacitásra tölti az akkumulátorokat.

Utóbbinak az alapjait egy 800 V-os töltési rendszer határozza meg, amely hasonló ahhoz, mint ami a Porsche Taycannál is megtalálható. Noha a KIA magáról a teljesítményt érintő számokról egyelőre nem beszélt, a szóbeszéd szerint az elektromos autó akár 3 másodperc alatt is letudhatja a 100-as sprintet.

További információ, hogy minden egyes jövőben érkező új modell elektromos autókra jellemző stílusjegyeket vonultak majd fel, és érkezik egy új felhasználói élmény is, amelynek megalkotásakor a gyártó szerint az volt a cél, hogy az autót sokkal otthonosabbá tegyék a napi szintű használathoz.

A KIA elektromos modelljei típustól függően 400 és 800 V-os töltési rendszerrel kerülnek majd értékesítésre, és további érdekesség, hogy az Európában mostantól értékesített minden egyes modell valamilyen szintű villanyosításon megy keresztül, ugyanis kizárólag enyhe hibrid, teljes hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtáslánccal lesznek megvásárolhatóak.

A Lotus Evija a világ első elektromos hiperautói között gurulhat majd aszfaltra. Az alábbi videó többek között a lenyűgöző teljesítményről is árulkodik.