Az utóbbi években az autóipar ugrásszerű technológiai fejlődésen ment keresztül, melynek köszönhetően korábban nem látott megoldások is alkalmazásra kerültek. Ennek egyik úttörője a Tesla, amely messze a riválisok előtt járva örvendezteti meg különböző újításokkal a gyártó modelljeit vezető ügyfeleket.

Az egyik ilyen újítás az úgynevezett OTA frissítés, amelynek köszönhetően anélkül érkezhetnek új funkciók és hibajavítások az autó szoftverére, hogy be kellene azt vinni a hivatalos márkakereskedésekbe.

A tulajdonosok ezzel jelentős időt spórolnak meg maguknak, nem beszélve arról, hogy ezen frissítés alkalmazása a gyártó számára is megteremti a lehetőségét annak, hogy adott esetben egy hibát a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben orvosolni tudja.

Mivel a Tesla ügyfelei kimondottan rajonganak ezért a funkcióért, nem csoda hogy a Ford is meglátta benne a fantáziát, és jelezte: a Mustang Mach-E esetében is elérhetővé teszik a leendő vásárlóknak. Az autógyártó már most belengette, hogy biztosan lesznek a Mach-E-nek olyan funkciói, amelyek a gyártósorról való legördüléskor még nem álltak rendelkezésre.

Galéria: Will The Ford Mustang Mach-E Have More Convenient OTA Updates Than Teslas?

4 Fotó

Az amerikai gyártó tájékoztatása szerint rendszeresen küldenek majd frissítéseket az autóra, mindezt pedig egyáltalán nem zavaró módon, ugyanis sok esetben a tulajdonos csak egy jelzést fog látni, mely arra hívja fel a figyelmét, hogy a frissítés telepítésre készen áll.

Az autó vezetői adott esetben saját maguk is beállíthatják, hogy mikor induljon el a telepítés, melynek hossza a legtöbb esetben két percet sem vesz majd igénybe. Mi több, a gyártó állítja, lesznek olyan frissítések is, amelyek az autó beindításakor a háttérben automatikusan települnek.

A Ford Mustang Mach-E lesz az amerikaiak első, teljesen elektromos Mustang néven futó modellje. Sokak szerint ezt a nevet eléggé ráerőltetik, de a cég készített egy videót, amiben bemutatják, benne is van potenciál.