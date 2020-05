A Mercedes-AMG A45 S a ferdehátúak világának királya. S kiszerelésben 2,0-literes négyhengeres turbómotorja 416 lóerőre és 500 Nm-es nyomatékra jó, de még az alapváltozatnak is 382 lóereje és 480 Nm-e van. Hogy bizonyítsák a modell rátermettségét, az ausztrál Which Car videójában az A45 S-t egy 992-generációs Porsche 911 Carrerával ereszti össze, melynek a Sport Chrono csomagja is megvan.

Papíron a számok a Mercedes felé húznak. A 911 alapmodellje egy 3,0-literes, biturbós boxermotorral megy, ami 379 lóerőt és 449 Nm-t jelent. Ráadásul hátsókerékmeghajtású az A45 összkerekes felépítése ellenében.

A valós életben elért eredmények azért nem ilyen egyértelműek. A gyári számok alapján mindkét modell 3,9 mp alatt van százon állórajtból, rajtautomatikával, de a videóban a Mercedesnek még előnye is van az alacsonyabb sebességeken.

A 911 azonban jobban szeli a levegőt, mint az A45 S. Ez a 140 km/h-s adatoknál egyértelmű, ahol a Porsche 6,9 mp alatt ér el a Merci kerek hét másodpercével szemben. A 400 méteres táv végén kb. hasonlóak az eredmények. A Porsche 12,1 mp alatt, 188,5 km/h-val ér célba, a Mercedes pedig egy lépéssel mögötte, 12,2 mp alatt, 185,2 km/h-val fut be.

Bár nem ebben a videóban, de a Which Car három különböző százas sprintet is nyomott a modellekkel. Az A45 S 4,1, 4 és 3,9 mp alatt teljesítette ezeket, míg a Porsche 4,1, 4 és 3,9 mp alatt érte el a 100 km/h-t. Nem írtuk el, ezek ugyanazok az idők.

