Ahogyan az országok elkezdtek lazítani a megszorításokon, úgy az autógyártók is szabadabban lélegezhetnek. Ez esetben az Aston Martinról van szó, akik múlt héten láttak neki a termelésnek walesi, st athani gyárukban, ahol a DBX is készül. Ahogy az várható volt, a dolgozóknak új eljáráshoz kell szoknia, amely az alkalmazottakat, kollégáikat, családjukat és az egész közösséget védik.

A távolságtartást már mindenkinek előírták, emellett a munkásoknak limitálnia kell az egymással való kapcsolattartást a telephelyen. Ezen felül a gyárban való mozgás, a szünetek, az ebéd és a látogatók, illetve beszállítók kezelése is máshogy történik.

A megérkezésnek és távozásnak is új szabályai vannak, emellett részletes előírások vonatkoznak a cég telephelyei közötti utazásnak és a céges autók használatának is. A munkásoknak folyamatosan maszkot kell viselniük és munkakezdéskor megmérik a lázukat.

„Alkalmazottaink biztonsága és jó egészsége létfontosságú a gondolkodásunkban, miközben lassan és óvatosan visszatérünk a gyártáshoz.” – mondta el az Aston Martin st.athani gyártásvezetője, Scott Ward.”

„Az új intézkedések, melyeket a fokozatos munkába való visszatérés érdekében hoztunk, hogy a márka első SUV-jén dolgozhassunk – a sokak által várt DBX – a csapat biztonságát és egészségét hivatott szolgálni, miközben mindent megteszünk, hogy minél kisebb terhet rakjunk az egészségügy és a frontvonalban dolgozók számára.”

A st athani üzem május 5-ei megnyitását követően az Aston Martin a főhadiszállásán, Gaydonban is folytatja majd a munkát, és fokozatosan összes brit telephelyét és irodáját megnyitja. A tavaly bemutatott DBX lesz a gyártó első divatterepjárója. Az AMG 4,0-literes V8-asát kapta két turbóval, mely 542 lóerőre és 700 Nm-es nyomatékra képes. A Vantaget és a DB11 V8-at is hajtó nyolclövetű 4,5 mp alatt viszi százra a DBX-et, és akár 291 km/h-t is elér vele.

Az Aston Martin jövőbeli hibridjeinek fő eleme lesz az újonnan fejlesztett V6-os erőforrás, ami márciusban először hallatott magáról. Így hangzik: