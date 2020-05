A Porsche sokáig ragaszkodott a belsőégésű motorokhoz, ám az iparági trendeket követve náluk is eljött az a pont, amikor először hibrid, majd tisztán elektromos hajtású modellek gyártásába kezdtek. Utóbbi esetében ráadásul rögtön a prémium szegmenst célozták meg, ugyanis a Taycan ára olyan szinteken mozog, amivel más gyártók hasonló jellegű autói nem igazán összehasonlíthatók.

Egy időben persze a Tesla mindent megpróbált annak érdekében, hogy a Model S egy lapon legyen említhető a németek sportautójával, és bár meg is jelentek a Nürburgringen, hogy ott megdöntsék a Taycan körrekordját, végül rosszul jöttek ki a történetből, hiszen volt olyan modelljük, amely a próbálkozás közben le is robbant, és ez csak a kisebbik kellemetlenség volt, ugyanis szemfülesek azt is kiszúrták, hogy még a Porsche a Taycan gyári változatával körözgetett a ringen, addig a Tesla egy átalakított, közúti forgalomban jelen pillanatban még nem vezethető, és gyártásba még nem küldött típust vitt magával a jól ismert pályára.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Tesla idővel ne tudná felülmúlni a Porsche eredményeit, az azonban bizonyos, hogy a Taycan egy remekül sikerült modell lett, amit az alábbi videó és kiválóan szemléltet.

A teljesítményorientált Turbo S változat 760 LE-s teljesítménye és 1050 Newtonméteres nyomatéka 2,8 mp alatti 0-100-as sprintet és 260 km/h-s végsebességet kínál a vezetőnek, ami a 2339 kg-os súllyal párosulva is remek vezetési élménnyel kecsegtet.

Taycan ide vagy oda, a 911-es már évtizedek óta a Porsche zászlóvivője, amely folyamatosan újabb és újabb sorozatokat él meg, ezek közül a Turbo S a következő, amely megújul: