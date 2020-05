Számos platformon elhangzott már, hogy a büntetőfékezés azon túl, hogy szabályellenes, hatalmas veszélyeket is hordoz magában, hiszen soha nem tudni, hogy a hátul érkező autósnak van-e akkora lélekjelenléte, vagy éppen olyan reakcióideje, hogy időben tudjon reagálni az előtte haladó szabályszegésére.

A rendőrség által most közzétett felvételen jól látható, hogy a fehér furgont vezető illető többször is a mögötte haladó teherautó útjába áll, veszélyeztetve ezzel saját maga és más testi épségét is. Hogy mi okozhatta a nézeteltérést, az nem derül ki a videóból, ám bármi is volt az, semmi sem jogosíthat fel egy autóst arra, hogy ilyen manőverekkel álljon bosszút.

Ami különösen aggasztó jelen esetben az az, hogy a furgonban egy kisbaba is tartózkodott, és annak vezetője ennek tudatában is többször megismételte a szabálytalan manővereket.

A hátul haladó autós azonban értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre kiérkezve megkezdték az intézkedést, majd közúti veszélyeztetés nyomán garázdaság miatt indítottak eljárást a furgont vezető illetővel szemben.