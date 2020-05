Korábban beszámolhatunk róla, hogy a Tesla vezetője, Elon Musk úgy döntött, pert indít Alameda megye ellen, amiért véleménye szerint teljességgel indokolatlan a kijárási korlátozások és gyárbezárások további fenntartása. Mint mondta, a közegészségügyi osztályon olyan személyek hoznak döntéseket akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, ezért tisztelni sem igazán lehet őket.

A The Verge-nek nyilatkozó egyik névtelenséget kérő Tesla-dolgozó elmondta, a hétvége során nagyjából 200 db Model 3 és Model Y került legyártásra. A fremonti létesítmény újranyitását maga Musk is megerősítette egy Twitter bejegyzésben, amelyben megjegyezte, hogy a megye érvényben lévő szabályai ellenére is úgy döntött, elindítják a gyártást, majd hozzátette ő is ott lesz mindenki mással a gyártósoron, és ha valakit is letartóztatnak, az minden bizonnyal ő maga lesz.

Alameda megye közegészségügyi osztálya egy közleményben jelezte ,továbbra is várják a Tesla újranyitásra vonatkozó tervének benyújtását, majd ismét megerősítették, hogy a terv jóváhagyásáig az autógyártó hivatalosan csak minimális tevékenységet végezhet.

A megye képviselője, Scott Hageerty a New York Times-nak nyilatkozva elmondta, az egészségügyi szakemberek és a Tesla szorosan együttműködött annak érdekében, hogy a gyár mihamarabb újra működhessen, és minden jel arra utalt, hogy erre május 18-ától kezdődően sor kerülhet. Elon Musk azonban úgy döntött, hogy hamarabb be szeretné indítani a gyárat.

“Rengeteget dolgoztunk azon, hogy a gyár a lehető leghamarabb újra üzemelhessen, és úgy gondolom, hogy a Tesla meglehetősen jó munkát végzett ebben, ezért állapodtunk meg abban, hogy május 18-ától kinyithatnak. Tudom hogy Elon is tisztában volt ezzel, ám ő mégis úgy döntött, hogy már most hétvégén megkezdik a termelést.”

A CNBC úgy tudja, a Tesla még múlt pénteken felvette a kapcsolatot kényszerszabadságon lévő alkalmazottaival, és jelezte számukra, hogy hamarosan újra munkába állhatnak.