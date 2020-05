Időről-időre előkerülnek furcsa (és nagyon veszélyes) szállítási módokról videók, legyen szó horrorkaravánokról vagy egy teherautóra mindenféle rögzítés nélkül felstócolt raklapokról, ezúttal Ausztriából érkezik egy tehetséges versenyző.

Már az első képen, ahol a csomagtartóból lógnak a többméteres gerendák, is látszik, hogy jó szórakozás lesz a videó, és végül talált is megoldást a logisztikai problémára hősünk: felgumipókozta az egészet a tetőre. Keresztben. Ennek meg is lett az eredménye, ahogy az utolsó képeken is látszik.

Forrás: Youtube via bpiautosok.hu

Az új James Bond-filmben kulcsszerepet kap majd a Land Rover Defender új generációja. A lenti videó, mely a forgatáson készült, de a filmbe be nem kerülő kaszkadőrjeleneteket tartalmazza, jól mutatja, miért.