Régmúltra visszanyúló történetének köszönhetően a Rolls-Royce mindennek nevezhető, csak átlagos autógyártónak nem, egy átlagon felüli, kiemelt szerepet betöltő márkától pedig aligha lenne meglepő, ha egyszer úgy döntenének, hogy a luxusszegmensből kimozdulva egyszer a sportautók piacán is szerencsét próbálnak. Elvégre sokáig egy SUV modell elkészítése is elképzelhetetlennek tűnt, aztán jött a Cullinan, amely azóta is nagy sikernek örvend.

A Rain Prisk ezért arra volt kíváncsi, mi történne, ha a patinás brit vállalat egy új területre is kikacsintana. Mivel ezúttal a sportautók szegmense játszotta a főszerepet, a tervező saját bevallása szerint is nehéz feladat elé állította magát, ugyanis rendkívül bonyolult volt megalkotni egy olyan modellt, amely úgy viseli a Rolls-Royce jellegzetes stílusjegyeit, hogy közben a sportosság sem hiányzik belőle.

A végeredmény egy középmotoros modell lett, amelynek frontrészén az ikonikus szobor, a jellegzetes hűtőrács (egy részlete) és a szintén ismerős fényszórók is helyet kaptak. Oldalról nézve a legfeltűnőbb talán az ajtók kialakítása lett, amik rendkívül szokatlan formát kaptak, ám mindez a gyártótól a valóságban sem lenne túlságosan meglepő.

Egyelőre semmi sem jelzi, hogy a Rolls-Royce hasonló modell elkészítésén munkálkodna, mindenesetre 2016-ban a 103EX tanulmány bemutatásával egy lépést már tettek ebbe az irányba. Az említett típus egy nagy méretű, elegáns luxusautó volt, amelyben az akkumulátorcsomagon és villanymotoron túl egy önvezető rendszer is megtalálható. A meghökkentő dizájn azonban csak nyomokban tartalmazott sportosságot, így meglepődnénk, ha modell valaha is ilyen formában sorozatgyártásba kerülne.

