A Maserati Levante idén lesz négyéves, így épp ideje, hogy a gyártó egy frissített változatot is elérhetővé tegyen belőle. A fejlesztési munkálatok jól haladnak, amit tökéletesen jelez, hogy egy közel álca nélküli példányt is sikerült már lencsevégre kapni az utakon. Ennek köszönhetően ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy külsőt érintő nagy újításokra nem érdemes számítani a rajongóknak.

A Walter Veyr által közzétett fotókon két példány is látható, ahogy a Maserati gyárának közelében körözgetnek, na és persze az is jól kivehető, hogy a frontrészen szinte semmit sem alakítottak a mérnökök. Más a helyzet viszont a hátsó lámpával, az ugyanis a fehér autón letakarásra került, ami annak jele lehet, hogy ezen a ponton változtattak valamit a tervezők.

Noha kívülről úgy tűnik, minden marad a régiben, az utastér komoly változáson eshet át, erre utal az is, hogy a korábbi kémfotókon a teljes műszerfal álcázva lett. A Fiat Chrysler Automotive nemrég hivatalosan is bejelentette, hogy frissítette Uconnect névre hallgató infotainment rendszerét, így nem lennénk meglepve, ha az az új modellbe is bekerülne.

Galéria: Maserati Levante Facelift Spy Shots

14 Fotó

Nem a mostani az első alkalom, amikor a frissített Levante közúton kerül megfigyelésre, ugyanis februárban már láthattuk, ahogy a Trofeo változatot téli körülmények között nyúzták a gyártó alkalmazottai. Esetében egy új erőforrás érkezésére is számítani kell, ugyanis a hírek szerint a motorháztető alá egy 590 lóerővel bíró 4 literes V8-as egység kerül.

Azok, akik testközelből is szeretnék szemre venni az újdonságot, hamarosan megtehetik mindezt, hiszen egybehangzó hírek szerint a hivatalos bemutatóra már az idei év második felében sor kerülhet.

