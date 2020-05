600 lóerős teljesítményével és 800 Nm-es csúcsnyomatékával az Audi RS6 Avant már gyári állapotában is egy kifejezetten sportos modell, ám a Wheelsandmore-nak köszönhetően most nem kevesebb, mint öt további csomag is elérhetővé vált, melyek adott esetben a teljesítményt akár 1010 lóerőig, a nyomatékot pedig 1250 Nm-ig növelhetik.

Az első csomag keretein belül a teljesítményt 710 lóerőre, a nyomatékot pedig 920 Nm-re húzzák, mindezt pedig a motorvezérlő szoftver újrahangolásával érik el. Bónuszként távozik a sebességhatároló elektronika is, mindezért pedig 2100 eurót, vagyis valamivel több mint 740 ezer forintot kér a vállalat.

A kettes csomag esetében a teljesítmény 725 lóerőben, a nyomaték pedig 930 Nm-ben maximalizálódik, és bejön a képbe egy új Capristo kipufogórendszer is, mindez 7688 euróért, vagyis 2.7 millió forintért.

Galéria: Audi RS6 Avant by Wheelsandmore

13 Fotó

A hármas csomag új légszűrőt, leömlőt és megnövekedett, 768 lóerős teljesítményt, illetve 1060 Nm nyomatékot tartalmaz az előbbieken túl, ez pedig már az árban is meglátszik, ugyanis 12 521 euróról, azaz nem kevesebb, mint 4.4 millió forintról van szó.

A négyes csomag a fentieken túlmenően egy új turbófeltöltőt is felvonultat, ami a V8-as motor teljesítményt 965 lóerőre, nyomatékát pedig 1250 Nm-re tolja. Az ár itt már kezdi kiérdemelni a horribilis jelzőt, ugyanis mindezekért 33 529 eurót, 11.8 millió forintot kell fizetni a műhelynek.

És akkor el is érkeztünk a csúcsok csúcsához, az ötös csomaghoz, ami egy katalizátor nélküli új kipufogórendszert és új részecskeszűrőt is felvonultat. A teljesítmény jelen esetben 1010 lóerőnél áll meg, amihez 1250 Nm-es nyomaték és 41 932 eurós, vagyis 14.8 milliós ár társul.

Fontos információ, hogy ezen teljesítmény mellett a modell már képtelen megfelelni az Euro 6d-Temp kibocsátási előírásoknak, így TUV-jóváhagyást sem kaphat, vagyis közutak helyett kizárólag csak pályakörülmények között hajtható a modell.

Az Audi elektromos autóinak csúcsmodellje lehet - egyelőre mindenképpen - az Audi e-tron GT, melynek már a nyilvános tesztjei is elkezdődtek, alább a Nürburgringen látható a modell.