A különböző portálokon megjelent információk egyike szerint a GTC4Lusso leamortizálása mögött az állt, hogy a kamionos vállalkozás tulajdonosa leállította a munkavállalók kifizetését, amit nehezen emésztett meg a szóban forgó alkalmazott, ám akadnak olyan információk is, melyek szerint a kamionost kirúgták, és ezt követően tért vissza, hogy bosszút álljon főnökén.

Frissítés: a Carscoops munkatársainak sikerült kinyomoznia, pontosan mi is történt. Ezek szerint a kamion vezetőjét mindössze négy nappal az incidens előtt vették fel a vállalathoz, és mindössze egy megbízást teljesített, a vezetőségnek azonban ennyi is elegendő volt ahhoz, hogy megállapítsa, az illető nem megfelelő a munkára, ezért civilizált módon, veszekedés vagy kiabálás nélkül búcsút is intettek neki.

A munkára vágyó alkalmazott ezt követően még próbálta meggyőzni a tulajdonost, hogy gondolja meg magát, ám amikor látta, hogy ez nem fog sikerülni, megkérdezte, hogy övé-e a fehér Ferrari GTC4Lusso. A tulajdonos igennel válaszolt, mire a kamionsofőr jelezte, hogy „akkor hamarosan meglátod, mi történik, ha velem b****kodsz”. Ezt követően a tulajdonos rögtön hívta a rendőröket, ám mire kiérkeztek, a pusztítás végbement.

