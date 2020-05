A Tesla Cybertruckját már tavaly novemberi bemutatójakor is sokan azzal gúnyolták, hogy úgy néz ki, mint egy tank. Nos, most szembejött az interneten egy különösen érdekes, taktikai változat, melynek páncélja és még egy ágyúja is van a tetején.

Ahogy a lenti galériában látható, hadászati Cybertruckokból nincs hiány, legalábbis számítógépes modellekből. A csapatszállítóktól a minitankokig, meg kell hagyni, hogy ezek a renderelt jószágok bevetésre készen állnak.

Galéria: Tactical Tesla Cybertruck - Combat-Ready Electric Pickup Truck

A videó azonban, mely megfogta a figyelmünket, Jan Peisert nevéhez fűződik, az Electric Future Youtube-csatorna segítségével álmodta meg, hogyan nézhetne ki az elektromos kisteherautó, ha hadászati célokra tervezték volna.

Peisert Cybertruckja teljesen páncélozott, a tetején egy géppuska található, és biztos, ami biztos, amíg használaton kívül van, a kilincsek áram alatt vannak (ennek annyira nem látjuk a gyakorlati hasznát), emellett 12 embert tud elszállítani egyszerre.

