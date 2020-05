Mindez azért lehet szomorú hír a gyártó és a vásárlók számára egyaránt, mert a kínai üzemből a világ minden tájára szállítanak autókat, vagyis enyhe mértékben ugyan, de megnövekedett kiszállítási időre kell számítaniuk azoknak, akik mostanában rendelték meg modelljeiket.

Az elektromos autókat gyártó vállalat már jelezte a dolgozóknak, hogy nyugodtan meghosszabbíthatják az ötnapos (Kínában öt napon át tart a munka ünnepe) szabadságukat, ám nem kizárt, hogy egyes részlegek már a holnapi nap folyamán újrakezdhetik a munkát.

Egyelőre nem tudni, pontosan mi vezetett a gyártás leállításához, a Bloomberg is csak annyit tudott meg, hogy alkatrészhiány lépett fel, ám az nem tisztázott, hogy mely beszállító csúszott meg a határidővel.

A kínai gyártás beszüntetésével az is elmondható, hogy a Tesla ismét visszakerült az egy héttel ezelőtti állapotba, amikor is egyetlen autót sem tudtak készíteni a világ számára. A kaliforniai Fremontban található másik üzemük ugyanis már március 23-a óta zárva tart, és heves viták alakultak ki arról, mikor indulhat újra az amerikai gazdaság, vagyis az ottani tevékenységük is bizonytalan.

Épp ezért fogadta nagy örömmel a Tesla a hírt, miszerint Kínában újraindíthatják a világszerte nagy népszerűségnek örvendő Model 3 gyártását, az öröm azonban a jelek szerint nem tarthatott sokáig. Bárhogy is legyen, a Tesla még mindezek fényében is a szerencsésebb autógyártók közé tartozik, ugyanis a koronavírus ellenére is remek első negyedévet zártak.