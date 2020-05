A Ford arcvédő maszkokat és pajzsokat gyárt, hogy a COVID-19 járvány idején is biztonságos munkakörülményeket biztosíthasson dolgozói számára, akik fontos munkát végeznek a vállalat európai üzemeiben.

Jelenleg Németországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban folyik a személyi védőeszközök gyártása. Ezek a felszerelések fontos szerepet játszanak a Ford törekvésében, hogy újraindítsa a gyártást a kontinentális Európa legtöbb autó- és motorgyártó üzemében, ám mindeközben ne terhelje tovább az ilyen védőeszközök beszerzési láncát.

“Azt akarjuk, hogy üzemeink és dolgozóink felkészültek legyenek a biztonságos munkavégzésre – de eltökélt szándékunk, hogy ezzel véletlenül se fosszuk meg a fontos védőeszközöktől azokat, akik világszerte a COVID-19 járvány ellen küzdenek,” nyilatkozta Rene Wolf, a Ford Európa gyártási igazgatója.

A vállalat a termelés növelését tervezi, hogy kielégíthesse majd az európai üzleti tevékenységek teljes újraindításával járó igényeket, emellett pedig egy hasonló gyártóüzemet is munkába állít az Amerikai Egyesült Államokban, hogy világszerte megfelelő mennyiségű maszkot biztosíthasson a Ford dolgozói számára.

Arcvédő maszkok gyártása

Az Egyesült Királyságban, a vállalat Dunton Kampuszán két új gépsort állítottak üzembe, amelyek percenként 60-90 darab általános célú, egyszer használatos maszkot képesek előállítani. A gépeket három, egyenként tízfős csoport szolgálja ki éjjel-nappal.

“Ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt képesek legyünk felszerelni és működtetni ezeket a gépeket, minden érintettnek keményen kellett dolgoznia, és az eredmény lenyűgöző volt,” mondta el Chris White, a Ford Európa Duntoni Műszaki Központjának igazgatója. „A berendezéseket egy kínai cégtől szereztük be, és a Ford China csapata fáradhatatlan dolgozott a szállítás előkészítésén, illetve azon, hogy könnyen elsajátítsuk, hogyan kell telepíteni és használni ezeket. Most pedig, alig néhány héttel a projekt elindítása után, már meg is kezdődött a gyártás.”

Arcvédő pajzsok gyártása

A Németországban, a Ford merkenichi Gyors Prototípuskészítő Központjában készülő arcvédő pajzsokkal az egész régiót el lehet látni. A csapat a létesítmény saját fröccsöntő készülékével naponta akár 5000 ilyen eszközt is képes előállítani a Ford európai üzemei számára.

A spanyolországi Valenciában a Ford 3D-nyomtatással napi 300 arcvédő pajzsot készít; ezekből 5500 darabot már el is juttattak adományként az egészségügyi dolgozók számára. Mielőtt a csapat rááll a saját használatra szánt pajzsok gyártására, további 1500 darabot készítenek még adományozási célra.

A romániai Krajovában is készülnek arcvédő pajzsok; eddig körülbelül 10.000 darabot állítottak elő a Ford dolgozói és a helyi márkakereskedői hálózat részére. Az itteni csapat jelenleg a román hatóságok engedélyére vár, hogy arcvédő pajzsokat adományozhassanak a kórházaknak és más, a járvány ellen küzdő intézményeknek.

Az arcvédő maszkok és pajzsok gyártása szerves része a Ford Apollo Projektjének, amely egy globális akció a személyi védőeszközök előállítására, a regionális és országos kezdeményezések támogatására és a lélegeztetőgépek számának növelésére, a COVID-19 vírus terjedésének megfékezése érdekében.

Forrás: Ford