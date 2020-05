Az első, gyártásra kész SSC Tuatarát a februári Philadelphiai Autószalonon mutatták be, a gyártó most pedig egy nagysebességű videón mutatja be, hogy néz ki mozgásban a modell. Az SSC North America, akik korábban Shelby SuperCars néven futottak, 1998-ban lett megalapítva Jerod Shelby által és egykor az ő SSC Ultimate Aerójuk tartotta a leggyorsabb sorozatgyártott autó címét.

Nagyjából 13 évvel később a Tuatara a gyártó egyetlen modellje, mellyel igen komoly célokat tűztek ki, melyek közül a legvakmerőbb a 480 km/h-s határ átlépése. Az alábbi videón Shelby maga vezeti a Tuatarát egy kiűrült úton, ezzel bemutatva, milyen komoly hangja van a motornak, és milyen lehet benne ülni.

Bár mostanság a szuper és hiperautók igen helyszűkösek és borzalmasak bennük a látási viszonyok, a Tuatara beltere igen légiesnek hat hála az üvegtetőnek és az ajtón és az A-oszlopon is elhelyezett üvegpaneleknek.

A Tuatarát egy 5,9-literes V8-as biturbó hajtja, amely jobb napjain a 8800-as fordulatszámot is elérheti. Nem kevesebb, mint 1350 lóerőt tol ki magából 91-es oktánszámú benzinnel, E85-ös esetén azonban ez 1750 lóerőre is rúghat.

Az SSC szerint 2,6 mp alatt gyorsul százra, de ezt még rajtuk kívül senki sem erősítette meg. A videóban enyhe utalások vannak arra, hogy az SSC még idén nekiugrik a 480 km/h-nak a Tuatarával, mi kíváncsian várjuk, hogy így lesz-e.

