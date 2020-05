Az alap Giulia és Stelvio modellek frissítése után az Alfa Romeo a Quadrifoglio változatokra összpontosított. Ahogy a kisebb változatok is, a Giulia Quadrifoglio és a Stelvio Quadrifoglio is visszafogott külső fejlesztéseket kaptak, a hálózati és biztonsági kiegészítők kapták a komolyabb csomagot.

Galéria: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio m.y. 2020

20 Fotó

Elsőnek is tudnunk kell, hogy a 2,9-literes, biturbós V6-oshoz nem nyúltak, továbbra is 510 lóerőt és 600 Nm-es nyomatékot küld a Giulia Quadrifoglio hátsó és a Stelvio Quadrifoglio összes kerekére. Továbbra is mindkét modellben megtalálható az Alfa Active Torque Vectoring rendszer és a nyolcsebességes automata váltó, csakúgy, mint olyan remek vezetési élményt biztosító kiegészítők, mint az aktív felfüggesztés, vagy a Giulia Active Aero splittere. Ezeket az Alfa Chassis Domain Control egység valós időben kezeli.

Bár a V6-os hangját továbbra is egy standard, négy kivezetéssel rendelkező kipufogó szűri meg, kiegészítőként már az Akrapovic rendszerét is kérhetjük, szénszálas csövekkel. Az új Giulia és Stelvio Quadrifoglio új LED-es hátsólámpákat kapott sötét búrával, emellett a hátsó feliratokat fekete körvonalak veszik körül. A Stelvióra 21 colos kerekek is kerülnek, míg a Mopar olyan kiegészítőket hozott, mint az új szénszálas hűtőrács, az új visszapillantók és a hátsó spoiler.

Jelentősebbek a változások belül, ahol mind a Giulia Quadrifoglio, mind a Stelvio Quadrifoglio bőrbe burkolt kormánykereket és váltókart kapott, új középkonzolt és kibővített lehetőségeket. A vásárlók például új, perforált bőrből vagy Alcantarából készített kárpitot kérhetnek az ülésekre.

Technológiai fejlesztések is történtek azonban, mindkét modell a cég új infotainment rendszerét kapja 8,8-colos érintőképernyővel, hálózati kapcsolódással és új interfésszel. A Quadrifogliókban egy új menü is található, mely a fő alkatrészek hőmérsékletét, a nyomatékelosztást, a turbónyomást és a felhasznált energiát mutatja.

Galéria: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio m.y. 2020

21 Fotó

Az új vezetési segédleteknek hála a Giulia Quadrifoglio és a Stelvio Quadrifoglio is kettes szintű önvezető technológiát mondhatnak magukénak, sávtartó automatika, tempomat, közlekedési táblákat felismerő rendszer, ami manapság szükséges, megtalálhatóak bennük. A frissített Alfa Romeo Quadrifoglio ás Stelvio Quadrifoglio nyártól lesz majd megvásárolható.