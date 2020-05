A Tesla közzétette 2020. első negyedéves pénzügyi jelentését, ezzel együtt bejelentve, hogy 5,985 milliárd dolláros bevételt termeltek és 16 millió dolláros profitra tettek szert. Ez már sorozatban a harmadik pluszos negyedéve a cégnek annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány komoly fennakadásokat okozott. Kulcsfontosságú lehet a valamennyire gyümölcsöző eredményben a működési költségek csökkenése és a növekvő nyereség.

Pontosabban, ahogy a Tech Crunch is írja, a Tesla 13%-ot tudott csökkenteni előbbieken 2019 első három hónapjához képest, emellett az állami támogatásokból is többet tudtak bezsebelni, mint egy éve. A gyártó nyeresége 2020 első negyedévében 25,5%-kal volt nagyobb, mint tavaly ugyanekkor.

A világ jelenlegi állása alapján nem meglepő, hogy a Tesla 5,985 milliárd dolláros bevétele 19%-os csökkenés a 2019 év végi 7,38 milliárdhoz képest, azonban még így is 32%-kal jobb eredményt értek el, mint tavaly év elején.

A Tesla növekedését segíti az a tény is, hogy ez volt az első teljes negyedéve a sanghaji üzemnek is. Emellett ebben a negyedévben indult meg a Model Y termelése és kiszállítása is, amely Elon Musk jóslata szerint a Model 3-at, a Model S-t és a Model X-et összesen is túl fogja teljesíteni eladások terén.

Nem minden babarózsaszín azonban a cég háza táján. A kaliforniai öbölvidék több megyéje is május végéig meghosszabbította a vesztegzárat, márpedig a gyártó palo altói főhadiszállása és fremonti első számú üzeme is ezen rendeletek hatálya alá esnek.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.