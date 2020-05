Elődjével szemben az ötödgenerációs Lexus LS-t nem lehetett nyolchengeres motorral kapni, de nincs minden veszve, ugyanis a hírek szerint a következő, vagy a 2022-es évjárattal, avagy a frissítéssel ez visszatér a kínálatba.

A hírt a japán Mag-X közölte április 25-én megjelent júniusi számában, konkrétan arról írnak, hogy a Toyota luxusmárkája egy új, hibrid V8-as erőforráson dolgozik. Ha ez igaz, akkor a Lexus újraélesztheti az LS 600h-t, mely még a negyedik generációban lett jegelve.

A hajtáslánc egyéb ismertetői még nem kerültek nyilvánosságra, a régi LS 600h egy 5,0-literes V8-assal ment, elektromos segítséggel 439 lóerőig rúgva. Ez még mindenféle fejlesztés nélkül is nagy előrelépés lenne a 416 lóerős LS 500-hoz és a 354 lóerős LS500h-hoz képest.

Ami meglepőbb, hogy a japán magazin szerint az LS családba egy négyhengeres turbóval hajtott verzió is érkezhet, amely a GS leállítása után keletkezett űrt töltheti be. Egyelőre ezt lehetetlen megerősíteni, de még ha érkezne is ilyen verziója a gyártó első számú szedánjának, nem valószínű, hogy Európáig elérne, ahogy a BMW, a Mercedes és az Audi is csak egyes piacokon árul ilyet legismertebb szedánjaiból.

A frissítéssel kapcsolatban amúgy annyi információ derült még ki, hogy az új lökhárítóba továbbra is bele lesz építve a hűtőrács, és arról is írt a japán lap, hogy a félautomata robotpilótát is fejleszteni fogja a gyártó.

A Lumma egy roppant látványos, de emellett igen drága karosszériacsomagot tervezett a BMW X7-re, melynek piacra dobásával egy rövid videót is közzétettek, hogy lássuk, miként fest menet közben.