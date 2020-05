A Tesla társalapítója és vezérigazgatója, Elon Musk gyakran szerepel a címlapokon küldetése közben, hogy elektromos mederbe terelje az autóipar jövőjét. Ez a küldetés gyakran a sci-fi filmekbe illő autókat eredményez (mint a Cybertruck), de kevesen tudják, hogy azért a hagyományos autóknak is nagy rajongója.

Kezdésnek ott van az 1967-es Jaguar E-Type Series I roadstere, amit sokan a valaha készült egyik legszebb autónak tartanak. Az ő példánya messze földön híres arról, hogy sokszor lerobban, de így is kitart mellette, mióta karrierje elején megvásárolta.

Annak ellenére, min dolgozik most, Musk nem építette át elektromos hajtásláncúvá az autót, a Jaguarnak voltak azonban ilyen tervei E-Type Zero néven, amelynek ugyanaz az első sorozat lett volna az alapja. Lett volna, mert nemrég befagyasztották a projektet.

2017-ben Musk elmondta, hogy van egy Ford T-modellje, ami egy 1908-tól gyártott autó, aminek köszönhetően a Ford napjainkban is világszerte ismert gyártó. Musknak egy barátja ajándékozta ezt a leletet.

A T-modell amellett, hogy az első volt a ma is ismert módon szervezett összeszerelőüzemekben sorozatgyártott autók közül, a fosszilis üzemanyagok segítségével való közlekedést is forradalmasította – Musk is hasonlót tenne az elektromos hajtásláncokkal.

Musk garázsában egy 1978-as BMW 320i és egy McLaren F1 is megfordultak, de egyik sem túl jó állapotban búcsúzott el a dél-afrikai születésű cégvezetőtől. A 320i, amelyben 1994-ben 1400 dollárt fizetett ki, hamar a kedvence lett, maga tartotta karban. Két év gondos ápolás után egy gyakornoka kölcsönkérte tőle, aminek következtében az egyik kerék kiesett. Nem sokkal később bezúzatta a kocsit.

Musk az ezredfordulón a PayPal megalapításával hatalmasat kaszált. Vett is egy McLaren F1-et, és elkövette azt a hatalmas hibát, hogy nem tökéletes körülmények között próbálta megmutatni az autó képességeit.

Végül Szilícium-völgyben, a startup otthonában sikerült totálkárosra törnie az autót, ráadásul úgy, hogy biztosítás sem volt rá. Nem ő volt az egyetlen celeb akinek ez összejött, hisz a Mr. Beanként és Fekete Viperaként is ismert Rowan Atkinsonnak szintén összejött a bravúr.

Musk McLarenje akkor 17700 km-t futott, a legtöbbet forgalomban, ugyanis a cégvezető ezzel járt munkába. Miután megjavíttatta, gyorsan túl is adott rajta. A fenti videón látható a pillanat amikor kiszállították neki az autót, mely azóta is közel áll a szívéhez, többször is ezt hozta fel mércének, amikor a Tesla teljesítményéről beszélt.

2013-ban Musk pedig az 1977-es Bond-filmből, az A kém, aki szeretett engemből vásárolta meg a Lotus Espritet, amely ott tengeralattjáróként is funkcionált. Sajnálatára, nem volt igazi tengeralattjáróvá alakítva, így azt a tervet vázolta fel, hogy egy Tesla hajtásláncával és rendes szigeteléssel megvalósítja ezt az álmát. Azóta erről nem hallottunk.

