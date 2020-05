Az emberek egyre inkább négykerekű számítógépek lesznek, és ez emeli az árakat. Egy, a Deloitte által készített jelentés szerint az autóipar komoly változáson ment keresztül, amikor még csak a típusok 25%-ában volt légzsák és csak felében elektromosan állítható ülések.

Azóta az elektromos komponensek száma jelentősen megnőtt, elsősorban a biztonsági előírások miatt. Pontosabban, a tanulmányban a cég megjegyzi, hogy 2004-ben az autók 20%-ában volt csak elektromos stabilizátor, oldallégzsák, guminyomásmérő, parkolószenzorok és hasonló kütyük, míg 2017-ben már az autók 80%-ában.

Persze ezek csak alapszintű biztonsági kiegészítők. A mai autókban rengeteg más elektronika található, mint a tempomat, a sötétedő tükrök, infotainment rendszerek és a passzív beléptetőrendszerek. Az új autókban olyan üzemanyagspóroló technológia is megtalálható, mint a hengerkikapcsolás, start/stop rendszerek, vagy a hibrid/elektromos hajtásláncok.

Bár tagadhatatlan, hogy a mai autók fejlettebbek elődeiknél, az új kiegészítők felfelé tolják az árakat. A Deloitte szerint 2000-ben egy autó árának 18%-át tette ki az elektronika, ma 40%, 2030-ra pedig 45% is lehet.

Pontosabban azt is kijelentette a cég, hogy 2013-ban járművenként 312 dollár értékű (kb. százezer forint) félvezető volt az autókban, ez a szám mára 400 dollárra (kb. 125 ezer forintra) emelkedett, 2022-re pedig közel 600 dollárra (kb. 190 ezer forintra) is rúghat.

Persze az áremelkedés nem meglepő, tekintve, hogy az autókban már fejlett biztonsági technológia, több képernyő és félautomata robotpilóta is található. Ahogy utóbbi egyre gyakoribb lesz, és a gyártók nagyobb fokú önállóságot is elérhetnek, ezek az árak is tovább fognak nőni.

