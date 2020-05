A Ford részletezte, hogyan térnek majd vissza a munkába az Egyesült Államokban. Azt, hogy mikor, nem közölték, de azt mondták, nem az eddigiek szerint folytatódik majd a munka. Ahhoz, hogy bejárhassanak, a dolgozóknak minden nap egy internetes átvilágításon kell átesniük. Amennyiben a COVID-19 tüneteit mutatják, vagy kapcsolatban állnak valakivel, aki elkapta, nem mehetnek munkába.

Még a gyárba éréskor is más lesz minden. Mindenkinek megmérik a lázát érkezéskor, akinek hőemelkedése van, azt hazaküldik, és addig vissza sem jöhet, amíg orvos nem mondta ezt. A Ford létesítményeibe ezentúl csak maszkban lehet belépni. A cég dolgozóinak a gyártó ezt maga biztosítja, más egészségügyi termékek mellett.

A távolságtartási előírásokat is igyekeznek betartatni, ahol ez nem lehetséges, ott arcpajzsokkal, üveglapokkal és védőszemüveggel védik a dolgozókat. Emellett többször takarítanak, fertőtlenítőállásokat telepítettek a gyárakba és több idő lesz a műszakok között, hogy kevesebbet érintkezzenek a munkások. A cég emellett az olyan közösségi tereket, ahol a távolságtartás nem fenntartható – büfék, edzőtermek, kisebb tárgyalók – nem nyitja újra.

A cég dolgozóinak egy részét már most visszahívták, hogy segítsenek a gyártáshoz való visszatérésben. Az új biztonsági felszerelések telepítése a feladatuk. A Fordnak hatalmas a tét az újraindulás kapcsán, ugyanis tavaly 492 ezer autót gyártottak az USÁban. Ezek többsége F-sorozatú kisteherautó volt, amelynek 50,2 millió dolláros jövedelmet köszönhetnek évente.

Nem csak az üzemekben kell gondolkodni, a Ford a kereskedések mielőbbi újranyitására is kidolgoz egy tervet. Ennek részeként nekik is maszkokat, fertőtlenítőt küldenek. Ezek egy részét a Ford maga csinálja, hiszen a járvány alatt maguk is átálltak az orvosi eszközök termelésére.

Arról nincs szó, mikor kezdődhet meg újra a munka a Fordnál, de a vezérigazgató, Jim Farley elmondta: „A munkába való visszatérés nem csak a Ford alkalmazottainak, de a beszállítóknak, a kereskedőknek és a körülöttük kialakult ökoszisztémának is jó hír.” Szerinte ez a gazdasági löket segíteni fog a világ közösségeit újraindítani.

