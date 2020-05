Az RS Q8 az Audi Sport legdrágább darabja, de az egész gyártónak a legerősebb SUV-je. Az ember azt hinné, már gyárilag elég lenne a vásárlóknak, de egyes cégek megmagyarázhatatlan okokból mégis fejleszteni akarnak rajta. Például a Manhart Performance. A német tuningcég valószínűleg a modellre kiadott legvadabb csomaggal jelentkezett.

A neve Manhart RQ 900 és egy lépéssel előreviszi az RS Q8-at teljesítmény szempontjából teljesítmény, külcsín és hangzás szempontjából is. Először is, a 4,0-literes V8-as biturbó már 900 lóerős és 1080 Nm-es hála a nagyobb turbóknak és a motort, illetve a váltót érintő nagyívű módosításoknak. Ez hatalmas fejlődés az alap 600 lóerejéhez és 800 Nm-es nyomatékához képest. Valószínűleg a sebességéhez is sokat adnak ezek az autónak, de erről nem adott információt a Manhart.

Galéria: Audi RS Q8 by Manhart

10 Fotó

A Manhart egy új kipufogót is ad, azokban az országokban, ahol szigorúbbak a zajszabályozások, hangtompítóval. A váz is kapott némi támogatást, pl. egy 30 mm-rel lejjebb ülő felfüggesztést. Az RQ 900 alatt 23 colos Concave One alufelnik vannak, mattfekete vagy szürke színben.

A Manhart új, szénszálas karosszériát is készített, amely nem csak agresszívabbá teszik a kocsi kinézetét, de az aerodinamikát is javítják. Egy Manhart matricakészlet is jár a csomag mellé. Az autó belterének bőrborítását vörös és arany szegélyekkel tupírozta fel a cég. Az RQ 900-ból mindössze 10 darab fog elkészülni az ára pedig 280 ezer euró, ami potom 96 millió magyar forintnak felel meg.

A tuningolt Audik egyik királya lehet a Hennessey által pár turbóval megkínált szélvészgyors R8-as, melynek azért a hangja sem utolsó: