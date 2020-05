2019 márciusában a Volkswagen vezérigazgatója, Herbert Diess gyakorlatilag bejelentett, hogy a Seat vezeti majd a 20 ezer euró alatti árcédulával rendelkező, elsősorban városi használatra tervezett elektromos autó fejlesztését, ám azóta úgy tűnik, valami változhatott.

A német vállalat régóta dolgozik már a modell megalkotásán, amelynek bemutatóját a korábbi tervek szerint 2023-ra tervezték. A MEB platformra megépítésre kerülő újdonság kiválóan illeszkedne a Seat terveibe, amely az autóval a kínai piacon történő terjeszkedésbe is belekezdhetne, ám szintén fontos tény, hogy a “végtermék” más vállalatokkal is megosztásra kerülne, vagyis adott esetben a kínálatból a VW up!, a Seat Mii és a Skoda Citigo is eltűnhetne.

Úgy tudni azonban, hogy a Seat, amely a gyártást kínai JAC vállalattal közösen végezte volna idő közben kikerült a képből, a helyettesét pedig egyelőre nem határozták meg, így jelen pillanatban tisztázatlan, mely márkához is került a projekt felügyelete és irányítása.

A legnyilvánvalóbb választás talán a Skoda lehetne, amely az elmúlt évek során folyamatosan bővítette termékkínálatát és Kínában is van jelenléte, ám hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az ügyben. Korábban Diess úgy nyilatkozott, nagyon nehéz gazdaságossá tenni egy 20 ezer euró alatti árral rendelkező modell gyártását, majd megjegyezte, hogy épp emiatt, elkapkodott döntéseket sem szeretnének hozni.

Talán épp gazdasági megfontolásból lépett most egyet hátra a gyártó, ám, hogy tényleg ez történt-e, vagy valami más dolog van a háttérben, az vélhetően csak később derül majd ki.

