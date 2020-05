A Zagato neve időről időre felbukkan az autókkal kapcsolatos híreket böngésző olvasók előtt, hiszen több limitált kiadású Aston Martin és Alfa Romeo is köthető a nevükhöz, melyekben közös, hogy kivétel nélkül átlagostól eltérő karosszériát vagy megjelenést kaptak.

Nincs ez másképp a most eladásra kínált TZ3 Stradale Alfa Romeo esetében sem, amelyet még 2011-ben készített el a tervezőház. Maga az autó a Zagato TZ3 Corsa alapjaira épült, ám itt jön a csavar, ugyanis a karosszériát már nem az Alfa Romeo 8 C Competizione, hanem a Dodge Viper ACR adta.

A teljes egészében karbonnal bevont modell motorházteteje alatt egy 8.4 literes V10-es erőforrás található, mely 612 lóerő leadására képes, mindez pedig azért lehet ismerős, mert ez is a Viper ACR-től érkezett. A versenyspecifikus felfüggesztéssel és hatsebességes manuális váltóval megépített sportautóból mindösszesen kilenc példány készült, amiből most a gyártósorról hetedikként legördülőt szerezheti meg a szerencsés vásárló.

Attól biztosan nem kell tartania, hogy az elmúlt kilenc év során a lelket is kihajtották volna az autóból, ugyanis az eladást bonyolító kereskedés közlése szerint mindössze 845 kilométert közlekedtek vele, vagyis kis túlzással a TZ3 Stradale akár újnak is nevezhető. Ennek megfelelően az ára is magas, 699 ezer dollár, ami mai árfolyamon számítva 225 millió forint körüli összegnek felel meg.



Forrás: Tsgautohaus