Kis túlzással az autókat kedvelő rajongók tűkön ülve várták az új Supra debütálását, majd nem sokkal azt követően le is fagyott az arcukról a mosoly, ugyanis többen is a gyártó szemére vetették, hogy amit bemutattak, az nem egy igazi Supra, hanem csak egy átmatricázott BMW Z4.

A már jó néhány hónapja piacon lévő modell időközben egy 3 literes, 385 lóerős erőforrással is gazdagodott, ami remekül megfér a 2 literes, 285 lóerős egység mellett a kínálatban, és egyben gyógyírt nyújt azok számára is, akik a kezdetektől komolyabb teljesítményre vágytak volna.

A Toyota mindig is úgy tekintett a Suprára, mint egy csúcsmodellre, amely bár nem produkál magas értékesítési számokat, összességében nézve a márka megítélésére jó hatással van. Épp ezért nem meglepő, hogy folyamatosan vizsgálják annak lehetőségét, hogyan tudnák a modellt jobbá tenni.

Most épp Ben Haushalter, a Toyota terméktervezési felelőse nyilatkozta, hogy a japán gyártó egy mérnökcsapata folyamatosan Münchenben tartózkodik, ahol szorosan együttműködnek a BMW-vel a Supra továbbfejlesztésével kapcsolatban. Mint mondta, a tuningot illetően továbbra is a Toyota szava a döntő, de a BMW szakemberei is beleszólhatnak a dolgokba.

“A két vállalat feladatai meglehetősen jól elkülönülnek egymástól. Noha továbbra is megosztjuk egymás között az ötleteket és az információkat, van egy jól bevált módja annak, hogyan valósítjuk meg ezeket. A két csapat kommunikációs és mérnöki fronton is szoros kapcsolatban áll egymással, miközben a Toyota főtervezője is folyamatosan rajta tartja a szemét a dolgokon.”

Hogy pontosan milyen verzió elkészítésén munkálkodnak, azt nem említette meg a vezető, ám sokak szerint egy még teljesítményorientáltabb kivitel található a tervrajzokon.

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: