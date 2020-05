A Tatai Rendőrkapitányság járőrei 2020. május 3-án Tatán, a Május 1. úton hajtottak végre sebesség-ellenőrzést. A sebességmérő készülék 10 órát üzemelt, ezidő alatt 143 gyorshajtót mértek be vele. Volt olyan járművezető, aki a megengedett 50 km/h helyett 101 km/h-val közlekedett.

A hosszú hétvégén a Tatabányai Rendőrkapitányság területén is ellenőrizték a rendőrök a járművezetőket. Tatabányán, a Köztársaság úton három gyorshajtót mértek be, akik közül az egyik a megengedett 50 km/h óra helyett 82 km/h-val közlekedett. A Környe és Tata közöti útszakaszon pedig egy járművezető a megengedett 90 km/h helyett 135 km/h-val hajtott. Szintén az elmúlt három napban Tarján, Szomor és Héreg területén 25 gyorshajtót mértek be az egyenruhások.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a sebességhatárok be nem tartása potenciális balesetveszélyt hordoz magában. A gyorshajtó járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik!

A rendőrség célja nem a bírságok kiszabása, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a szabályszegők közlekedésből való kiszűrése. Kérik a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be az előírt sebességhatárokat!

Kép: Police.hu

