Az elmúlt hetekben, hónapokban minden a koronavírus-járvány körül forgott, ez pedig nem meglepő módon a rendőrök mindennapjaira is rányomta a bélyegét, változtak a feladatok, változtak a beosztások, ráadásul a karantén miatt az autóforgalom is jelentős mértékben lecsökkent, így a korábban megszokott videók sem készültek.

Most azonban megérkezett az újabb összefoglaló a szabálytalan járművezetőkről, és, mint mindig, most is igencsak változatos lett. Van itt záróvonalon, kanyarodósávban előző teherautó és személyautó, van 155 km/órával közlekedő, és persze nem maradhatnak ki a már mindennaposnak nevezhető piros lámpát figyelmen kívül hagyó esetek sem.

A rendőrség által elindított sorozat egyébként kisebbfajta mérföldkőhöz érkezett, hiszen az alábbi felvétel már a tízedik rész a sorban.