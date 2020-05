2017-ben egy holland gyűjtő, Floris de Raadt úgy döntött, nem kér az átlagos megjelenésű Teslákból, ezért a szintén holland RemetzCar műhelyhez fordult, hogy meglévő Model S P85 típusú autóját alakítsák át úgy, hogy annak formája egy shooting brake-re emlékeztessen.

A megrendelő és a műhely ezt követően megegyezett egymással arról, hogy nem egy egyedi projektről lesz szó, és be is jelentették, hogy 70 ezer dollár ellenében 10 hetes várakozási idő mellett 19 további ügyfélnek is átalakítják meglévő Model S-üket. Az átalakítási díj azonban túl magasnak bizonyult, olyannyira, hogy egyetlen érdeklődő sem érkezett, így a szóban forgó példány egyke maradt.

A fotókon látható modell a legapróbb részletességgel került átalakításra, ami a közeli fotókon is jól látható, ám mindennek ára van, hiszen a leendő vásárlónak 224 522 eurót, vagyis közel 80 millió forintot kell letennie az asztalra. Ezért az összegért viszont egy remek teljesítményű modellt kapnak, hiszen a Tesla Model S Shooting Brake az átalakítás után is képes a 2.9 másodperc alatti 0-100-as gyorsulásra.

Ha mindez nem hatna elég ösztönzően a vásárlásra, megemlítjük, hogy az autóval mindössze 60 ezer kilométert tettek meg eddig, vagyis az akkumulátorcsomag állapota is rendben van. Mivel egy 2013 és 2016 között gyártott fachliftes modellről van szó, a hatótávolság a kifejezetten szigorú EPA általi mérések szerint vezetési stílustól függően 407-438 kilométer között van.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.