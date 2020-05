Akárcsak más autógyártók, a BMW is meglátta a fantáziát a hibrid hajtásláncban, aminek több előnye is van. Egyrészt sokat segít a gyártóknak a környezetvédelmi határértékek betartásában, vagy legalábbis hozzájárul, hogy ne lépjék át a megszokott mértékben, másrészt pedig extra teljesítményt is ad, aminek a vásárlók rendszerint kifejezetten örülnek.

Hatványozottan igaz mindez, ha sportautókról, vagy sportos hangolású modellről van szó, és itt jön képbe a BMW M részlege is, ahol a jövőben több változtatás is várható. Vélhetően a teljesítményspecifikus modelleknél is megjelennek majd idővel a megnövelt méretű hűtőrácsok, és érkeznek a hibrid hajtásláncok is, ráadásul, ha hinni lehet a vezérigazgató szavainak, mindez felső korlát nélkül.

“Az erő semmit nem jelent, ha nem tudod uralni, nem igaz? 10-15 évvel ezelőtt gondoltuk volna, hogy egy szedán teljesítménye eléri a 625 lóerőt? Valószínűleg ettől a számtól megijedtek volna a vásárlók, hiszen féltek volna beülni egy ilyen erős családi autóba.”

“Ma már teljesen más a helyzet, hiszen nyugodtan odaadhatok édesanyámnak egy 625 lóerős M5-öst, mert tudom, hogy télen is biztonságosan el tudja vezetni”, mondta a vezető, aki szerint a kulcs abban rejlik, hogy egy olyan csomagot nyújtsanak a vásárlóknak, amely az abban lakozó erő ellenére mindenki számára elérhető.

Flasch szerint ez teszi a BMW M modelleket kiemelkedővé, majd zárásként megjegyezte, hogy a jövőben is hasonló elv mentén kívánnak haladni, aki pedig stagnálásra vagy gyengébb modellekre vár, az el fog szomorodni.

Galéria: BMW M5 Edition 35 Years