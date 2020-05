Az új Hyundai Elantrának is lesz N Line változata, a dél-koreai gyártó most egy hivatalos videóval és jó pár képpel igyekszik kedvet csinálni a modellhez. Bár a technikai számok terén szűkszavú a gyártó, azt elárulták, hogy a karosszéria, egy új turbómotor és vizuális kiegészítők azok, amivel számolnunk kell.

A képeken látható prototípuson csakis rá tervezett felniket látunk, az álca alatt pedig a lökhárítók lehetnek azok, amelyek átrajzolásával sportosabb és agresszívabb kinézetet adtak neki. Vélhetően egy teljes értékű N-modell is érkezik a kínálatba.

A Hyundai szerint az Elantra N-Line-ban egy turbómotor lesz, ennél többet nem árultak el. Ez azonban valószínűleg ugyanaz a darab lesz, amit az Elantra GT N-Line ferdehátú (nálunk i30 N-ként ismert) négy hengerrel, ugyanúgy 201 lóerővel és kétféle váltóval (kézi és automata).

Galéria: 2021 Hyundai Elantra N Line teasers

7 Fotó

Ahogy említettük, a vázon is lesznek módosítások, hogy javuljon a kocsi kezelésem valószínűleg nyáron mutatják majd be a modellt. A Hyundai Elantra N szintén egy ismerős, 2,0-literes GDi turbómotort kaphat, amely az i30 N-ben és a Veloster N-ben 271 lóerőre és 353 Nm-es nyomatékra képes. Valószínűleg további teljesítményfokozás is lesz rajta, a felfüggesztésre és a fékekre kiemelt figyelmet fordíthatnak.

A Hyundai idén újítja meg egyik alapmodelljét, az i30-ast, és ez alól természetesen nem maradhat ki a fokozott teljesítményű N sorozat sem, melynek új ferdehátú tagjáról szól az alábbi videó.