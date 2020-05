Ideje elfelejteni mindent, amit eddig gondoltunk az orosz autókról, és az emberekről, akik ezeket vezetik. Az orosz maffiózók, vagy az FSZB tagjai többet nem G-osztályú Mercedesekkel fognak furikázni, ezekből ugyanis tizenkettő egy tucat, és az oroszoknak szükségük van egy saját, stílusos, férfias modellre, amely új jelentést ad a „menő” szónak.

Ez az autó pedig a lenti videóban van, amit az orosz Garage 54 Youtube-csatorna stábja eszkábált össze a mindenhol jelen levő, megbízható Ladából. Így van, ez a Lada egy másikkal sem ér fel, hiszen olyan módosítások vannak rajta, amitől mindenki Bondnak érezheti magát a volán mögött.

Az ember az érkezését a csomagtartóba tett, hat hangfalból álló hangrendszerrel jelezheti, természetesen erősítővel és mélynyomókkal. Nincs jobb annál, mint amikor az ember a haverjához, egy autós meetingre vagy akár egy fegyverüzletre a kedvenc dalait bömböltetve gurul be.

De ez nem minden, ugyanis leparkolás után is maradhat stílusos az antré, hála a szárnyasajtóknak. Csak nem árt figyelni a közelben lévő autókra és tárgyakra. Végül, de nem utolsósorban egy olyan plusz, ami minden mögötted autózót, gyalogost, meg úgy bárkit halálra rémít majd, aki meglátja: a kipufogó, ami úgy néz ki, mint egy forgócsövű gépágyú. Vagy egy forgócsövű gépágyú, ami úgy néz ki, mint egy kipufogó? Nem szeretnénk annyira megtudni.

Galéria: Lada With Machinegun Exhaust, Gullwing Doors Is Russian Tuning At Its Finest

6 Fotó

A legjobb az egészben, hogy egy egyszerű garázsban készült, sok türelemmel, megfelelő műszerekkel és a megfelelő anyagokból. Azaz bárki szabadon szerelhet egy ilyen kipufogót/hadászati eszközt autójára, bár nem lennénk meggyőződve arról, hogy törvényes is.

