A jelenleg is zajló COVID-19-járványra hivatkozva az Audi, a VW és a Porsche új autóik garanciájának meghosszabbítását és hosszabb garanciákat kínálnak azon vásárlóiknak, akik a jelenlegi helyzetben sok piacon nem tudnak a szervizekben bejelentést tenni.

Az Audi esetében a garancia meghosszabbítása minden egyes Európában, Braziliában, Mexikóban és Indiában készült modellre érvényes, melyeknek amúgy március 1. és május 31. között járt volna le, három hónap a hosszabbítás, vagyis legkésőbb augusztus 31-én ezek mindenképpen lejárnak.

„A globális kereskedőhálózatunk nagy része továbbra is zárva van, vagy csak most nyitnak újra. Emiatt több területen is igazítanunk kell, hogy az ügyfeleinknek továbbra is prémium élményt nyújthassunk a márkával kapcsolatban, de kereskedéseink jövőjét is megalapozzuk." - nyilatkozta Horst Hanschur, az Audi kereskedőhálózatának és ügyfélszolgálatának alelnöke.

A Volkswagen az Európában gyártott vagy értékesített modellek garanciáját hosszabbítja meg, míg a Porsche az összes garancia alatt lévő darabét. Jürgen Stackmann, a VW értékesítésért felelős igazgatósági tagja elmondta: „Örömmel jelentjük, hogy egy azonnali, bürokráciamentes megoldást sikerült találnunk a helyzetre ezzel a három hónapos hosszabbítással.”

A kilométerkorlátok azonban mindegyik márkánál változatlanok maradnak, míg amennyiben egy új autó kiadása március eleje és május vége között történt, akkor a gyártók díjmentesen adnak három hónapot a garanciális időszakhoz.

Már a nyolcas Golf tavaly őszi bemutatója óta sokan várják, hogy milyen lesz majd az új GTI változat, most megérkezett, és az alábbi videó megmutatja, milyen is lett.