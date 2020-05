A 4C pályafutásáról mindezek ellenére nem lehet azt mondani, hogy túlságosan is sikeres lett volna, hiszen hiába tetszett sokaknak az autó, és hangoztatták, hogy ezt az irányt kellene követnie a gyártónak, a kereskedésekben valahogy sohasem érezték az ügyfeleken a csillapíthatatlan vásárlási vágyat.

Ennek egyenes következménye lett, hogy az értékesítési számok rendre az elvárt szint maradtak, így senkit sem ért nagy meglepetésként, amikor a gyártó 2018-ban bejelentette, hogy befejezik a típus értékesítését.

A sportautók iránt egyébként is erős keresletcsökkenés volt megfigyelhető az utóbbi években, erre jött még "bónuszként" a koronavírus, valamint az FCA-PSA egyesülés is, mindezek fényében pedig nagy biztonsággal kijelenthető, hogy belátható időn belül nem valószínű, hogy a második-generációs változat is elkészül.

Mindez persze nem tántorítja el az Alfa Romeo szerelemeseit, hogy elképzeljék, hogyan is festhetne a modell, és így most a Toyota tervezője, Yung Presciutti is, aki egy "erőteljes kisugárzású, érzelmeket keltő" modellt alkotott meg. A végeredmény megítélése mindenképpen egyén- és ízlésfüggő, mindenesetre a rövid orr és az elliptikus fényszórópáros meglehetősen érdekes megjelenést nyújt az autónak.

Galéria: Alfa Romeo 4C renderkép - Yung Presciutti

12 Fotó

Hátulról nézve már sokkal ismerősebb elemek köszönnek vissza a modellen, ugyanis innen nézve már le sem tagadhatná, hogy egy olasz sportautóról van szó. Az aerodinamikai szempontok szerint kialakított spoiler és hátsó lámpák, a jellegzetes diffúzor és az annak közepén elhelyezett dupla kivezetésű kipufogórendszer mind a teljesítményorientáltságot hirdetik, kár, hogy mozgásban mindezt aligha láthatjuk.