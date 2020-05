A Lockheed Martin F-35 Lightning II a jelenleg szolgáló egyik legkifinomultabb vadászgép. A Speedtail pedig a szuperautó-gyártó leggyorsabb alkotása 403 km/h-s végsebességével. Talán fura lehet ezt a két gépet összehasonlítani, de a Top Gear mély pénztárcájának hála megengedhette, hogy megrendezzen közöttük egy versenyt.

Ha az ötlet ismerős, az azért van, mert már régóta promózzák a mutatványt, azonban most az egész videót közzétették, így azt is megtudhatjuk, hogy melyik jármű nyer. Az Egyesült Királyságban az F-35 B használatos, ennek irányított tolóereje rövidebb felszállási időt és akár teljesen függőleges landolást biztosít. A levegőben akár az 1,6 Machos (1960 km/h) sebességet is eléri.

A Speedtail a McLaren 4,0-literes V8-as biturbójának villanymotorral megtámogatott verzióját használja, ez összesen 1055 lóerőben és 1150 Nm-es nyomatékban nyilvánul meg. A versenyt egy egyszerű, háromszög alakú pályán tartják egy reptéren. Jól mutatja, mi fog történni, hogy a McLaren még a földön se tudja megelőzni a vadászgépet – mire az első kanyarhoz ér, az már rég felszállt.

Onnantól a McLaren időről-időre meg tudja előzni, de egyértelmű, hogy az F-35 nem ellenfél számára. Egy remekül manőverezhető vadászgépről beszélünk, mely még ezen a szűk pályán is simán rázza le a Speedtailt.

