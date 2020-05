A Lucid Air három és fél évvel ezelőtt még csak egy ígéretes tanulmány volt egy fiatal vállalattól, amely ambíciózus célul tűzte ki a Tesla Model S piacának meghódítását. Az ehhez szükséges alapok és elképzelések már akkor is adottak voltak, hiszen egy luxusszedánról volt szó, amely tisztán elektromos hajtásláncával, valamint ultramodern megjelenésével és technológiájával hívta fel magára a figyelmet.

A tanulmány bemutatója után aztán a vállalat jövőjével kapcsolatban jelentek meg különféle nem túl biztató hírek, ám végül az anyagi gondokon felülkerekedtek, ami után az Air több teszten is felbukkant.

Mostanra pedig minden szükséges finomhangolással végeztek, ugyanis a Lucid Motors bejelentette, már fogadják a modellre leadott rendeléseket, vagyis hamarosan a hivatalos bemutatóra is sor kerülhet. Korábban erre májusban szeretett volna sort keríteni a gyártó, és bár nem kizárt, hogy tartják magukat a tervükhöz, elképzelhető, hogy a koronavírus-járvány miatt enyhe csúszásra kell majd számítani.

Ahogyan az a bemutatókhoz közeledve lenni szokott, most is kiszivárgott néhány fotó az újdonságról, melyek alapján elmondható, hogy a tanulmányhoz képest néhány apró módosítást eszközölt a gyártó. Az első lökhárító ugyanis egy fokkal visszafogottabbnak tűnik, miközben a LED-ek számából is visszavettek, ám ezt leszámítva gyakorlatilag mindent változatlanul hagytak.

A minőségi anyagokból felépülő utastérrel, félautomata vezetési rendszerrel és légrugós felfüggesztéssel is rendelkező Lucid Air nem csak a Tesla Model S számait kívánja majd gyengíteni, ugyanis az amerikai vállalat szerint a Mercedes-Benz S-osztály és a 7-es BMW ügyfélkörére is “rámennek”.

Az Autoweek értesülései szerint az Air iránt magas az érdeklődést ami részben a 600 kilométeres ígért hatótávolságnak, a 2.5 másodperces 0-100-as gyorsulásnak, a 320 km/órás végsebességnek és a 60 ezer dolláros alapárnak is köszönhető.

A Lucid Airt sokan a Tesla Model S egyik leendő legnagyobb ellenfelének gondolják. Egy promóvideót tett róla közzé a gyártó: