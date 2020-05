A LaFerrarit és az Enzót nagyjából egy évtized választja el egymástól, és ha ezt vesszük alapul, akkor a Ferrari következő hiperautójának érkezése körülbelül 2022 környékére várható. Noha egyelőre semmilyen információ nem érkezett a gyártótól az újdonsággal kapcsolatban, sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy dizájn szempontjából vajon milyen megjelenést kap?

Az elmúlt évek során számtalan tenderkép érkezett már különböző Ferrarihoz köthető hiperautókról, ám a lengyel Pawel Breshke Czyzewski által megalkotott példányt érdemes lehet közelebbről is szemügyre venni, hiszen a lelkes tervező olyan dizájnt álmodott meg az általa F42 névre keresztelt modellnek, amivel a legtöbb rajongó alighanem boldogan kiegyezne.

Az F42 alapvetően az F40 előtt szeretne tisztelegni, noha a méretes hátsó szárnyon kívül túl sok közös elemet azért nehéz lenne felfedezni. Az autó leginkább az SF90 Stradaléval hozható összefüggésbe, ám az összehasonlítás itt sem tűnik teljesen fairnek.

Bárhogy is legyen, a vékonyított fényszóróval, extrém aerodinamikai elemekkel és a hátsó ablak “híján” kamerával is ellátott hiperautó egy méltó utód lehetne. A képek alapján az is nyilvánvaló, hogy a modell a Ferrari ikonikus vörös, fehér és sárga fényezésével ellátva is remekül mutat, sőt, felkerült még rá egy F42 jelzés is, ami az eredeti F40 emblémára hajaz.

Galéria: Ferrari F42 Rendering

16 Fotó

A renderképek mellé hajtásláncot érintő információk nem érkeztek, ám könnyedén el tudnánk képzelni, ahogy az F42 az SF90 továbbfejlesztett hajtásláncát használná. Mindez egy 4 literes, ikerturbós V8-as egységet és két villanymotort jelentene, amiknek a kombinált teljesítménye jóval 1000 lóerő fölé is emelkedhetne.

Hogy a mellékelt képeken látható modell akár csak enyhe mértékben visszaköszön-e a LaFerrari utódján, az egyelőre még rejtély, mindenesetre nem lepődnénk meg, ha szép lassan a Ferrari is tenne egy-két nyilatkozatot az újdonságot érintő tervekkel kapcsolatban.

