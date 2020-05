A két létesítmény Észak-Olaszország Emilia-Romagna régiójában található, ott, ahol a koronavírus-járvány miatt március közepe korlátozták az emberek mozgását és a nem létfontosságú gyárak üzemelését is megtiltották. Mostanra azonban más európai országokhoz hasonlóan Olaszországban is javult annyit a helyzet, hogy enyhíteni lehessen, a Ferrari pedig élni is szeretne a lehetőséggel.

Az olasz gyártó május 4-én nyitja meg újra gyáregységei kapuit, ám a normál működést csak május 8-tól kezdik majd meg. A kettő között lévő négy napban az alkalmazottak a “Back on Track” névre keresztelt visszatérési program követelményeivel és a maranellói valamint a modenai gyárban eszközölt biztonságot érintő változtatásokkal ismerkednek majd.

Egy korábbi megállapodás részeként a Ferrari alkalmazottai, azok családtagjai illetve beszállítói mindannyian vértesztet végeznek majd, hogy kiszűrjék az esetlegesen fertőzött munkavállalókat és áruszállítókat.

A teszt után az érintetteknek egy applikációt is telepíteniük kell majd okostelefonjaikra, amely jelezni fogja számukra, ha közel kerültek egy olyan személyhez, aki korábban magával a vírussal vagy egy fertőzöttel állt kapcsolatban.

A Ferrari egyébként a járvány ideje alatt, és most is kiveszi a részét a védekezésből, hiszen jelenleg is folyamatosan készítik a lélegeztetőgépek működéséhez szükséges szelepeket és a különböző maszkokat. Az említett védőfelszerelések egyébként ugyanabban az üzemben készülnek, ahol normál körülmények között a prototípusokat szerelik össze.

Videón a Pagani legújabb kreálmánya, a közel 830 lóerős Huayra Imola, amely mindössze 1246 kilogrammos száraz súllyal mérlegelt.