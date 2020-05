A híres belga tervező, Luc Donckerwolke lemondott a Hyundainál, Kiánál és Genesisnél betöltött vezető tervezői pozíciójáról, melybe négy éve nevezték ki. Az AutoNews egy belső forrásra hivatkozva azt írja, a felmondás személyes okokból történt, és április 29-én, azaz szerdán lépett érvénybe.

„Öröm és kiváltság volt a Hyundai, a Kia és a Genesis jövőjéhez hozzájárulni. Merész és progresszív hozzáállásuknak hála kitolhattam a határokat és szembeszállhattam az uralkodó trendekkel.” – mondta Donckerwolke egy közleményben.

Donckerwolke 2015. végén érkezett a Hyundaihoz a VW-csoporttól és többek között a Kona és a Palisade is az ő keze munkáját dicséri. Emellett a Genesis egyedi arculatát is segített kialakítani, hogy megkülönböztethető legyen a Hyundaitól. A G80 (képünkön) és G90 szedán mellett a G80 SUV változatát is ő álmodta meg.

A Hyundai kutatás-fejlesztési részlegének elnöke, Albert Biermann is dicsérte a munkáját: „Komoly inspiráció volt mindannyiunk számára, egy remek vezető, aki sikeresen átszervezte és új szintre vitte a cég tervezői folyamatát.”

A kiadvány szerint a Hyundai az egész csoport számára nem jelöl ki új vezető tervezőt, a Hyundai és a Genesis designereit továbbra is SangYup Lee irányítja majd, míg az új Kiák külsejének megtervezéséről elsősorban a tavaly csatlakozott Karim Habib gondoskodik majd.

Donckerwolke karrierje még 1990-ben a Peugeot-nál indult. Két év múlva igazolt át a Volkswagen-csoporthoz, ahol a Skoda Octavia és Fabia első generációit tervezte meg, de bábáskodott az Audi A4 Avant, az R8 Le Mans versenyautó és az A2, illetve a Lamborghini Diablo VT, a Murcielago és a Gallardo születésénél is. Az 55 éves belga felelős emellett a negyedik generációs Seat Ibizáért, a Tribu és IBE konceptekért, a Bentley Flying Spurért és az EXP 10 Speed 6-ért is.

