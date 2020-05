A hírhedt Nürburgring kétség nélkül a legjobb hely az új modellek meglesésére, mivel tökéletes helyszín az utolsó állítgatások elvégzésére. Az alábbi 10 perces videó mutatja a nehéz pálya fontosságát, hisz rengeteg gyártó új modelljei megfordulnak rajta a piac számos sarkából.

Az Auto Addiction által feltöltött videó erősen kezd, a Porsche 911 GT3 villantja meg rajta motorháztetejét és nagy hátsó szárnyát mielőtt a Mercedes-AMG GT Black Series ennél is komolyabb elemeket vonultat fel. A Volkswagen Golf R szinte teljesen álcázatlan verziója is látható.

Egy lépéssel a Golf R felett érkezik az Audi RS3 a Sportback kivitelben, hírhedt 400 lóerő feletti motorját próbálgatva. Azonban valószínűleg a frissített Jaguar F-Pace SVR feltöltős 5,0-literes V8-asának hangját nehéz überelni.

Aztán feltűnik még egy álcázott Mercedes-Maybach S-osztály, frissített E-osztályú kabrió, és egy Hyundai i30 Fastback N is, de a legizgalmasabb a csomagból a Porsche Cayman GT4 RS. Ez a 911-es Coupe legerősebb változata és szintén zene füleinknek a valószínűleg 4,0-literes boxermotor hangja.

A hírek szerint az új Cayman 500 lóerő közelében fog teljesíteni és némi feleslegtől is megválhat elődjéhez képest. Legkorábban majd 2021-ben derülhet ki, hogy egészen pontosan mire is képes a következő generáció, addig is a lap alján galériát is meg lehet tekinteni róla.

Taycan ide vagy oda, a 911-es már évtizedek óta a Porsche zászlóvivője, amely folyamatosan újabb és újabb sorozatokat él meg, ezek közül a Turbo S a következő, amely megújul:

Galéria: 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS spy photos