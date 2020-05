Jelentős veszteségeket könyvelhetett el üzleti tevékenysége során a Covid-19 világjárvány következtében a Volkswagen Csoport a folyó pénzügyi év első három hónapját követően. Ügyfélkiszállításai 23,0 százalékkal 2,0 (2,6) millió járműre estek vissza az előző év azonos időszakához képest, forgalma pedig januártól március végéig 8,3 százalékkal 55,1 (60,0) milliárd euróra csökkent.

A különleges hatások nélküli működési eredmény jelentősen, 81,4 százalékkal 0,9 (4,8) milliárd euróra mérséklődött. Az előző évben a dízel témakörből adódó különleges hatások –1,0 milliárd euróval terhelték az eredményt, míg 2020 első negyedévében nem adódtak különleges tételek. A forgalomarányos működési nyereségarány 2020 első negyedévében 1,6 százalékra (6,4 illetve 8,1 a különleges hatások nélkül) adódott.

A vásárlói kereslet visszaesése miatt bekövetkezett értékesítéscsökkenés mellett a nyersanyag- és tőkepiacokon támadt zavarok a nyersanyag-fedezeti ügyletek valós értékének (Fair Value) képzéséből, valamint a devizaárfolyamokból származó negatív hatásokhoz vezettek. Az adózás előtti eredmény 0,7 (4,1) milliárd euróra csökkent.

Frank Witter, a vállalatcsoport igazgatótanácsának a pénzügy és az IT területeiért felelős tagja hangsúlyozta: "A világméretű Covid-19 járvány jelentősen sújtotta üzleti tevékenységünket az első negyedévben. Számos ellenintézkedést foganatosítottunk a költségek csökkentése és a likviditás biztosítása érdekében, s pénzügyi helyzetünk továbbra is stabil. Megkezdődött a Kínán kívüli gyáraink fokozatos újraindítása is, amely során egyértelműen munkavállalóink és beszállítóink egészsége áll az első helyen, a múlt héten pedig Németországban újra kinyitottak a márkakereskedők. Mindezzel közösen tettük meg az első lépéseket üzleti tevékenységünk újraindítása felé. A Volkswagen Csoport intenzíven összpontosítva és elkötelezetten vészeli át ezt a példátlan válságot."



A teljes évre pozitív működési eredmény várható



A Volkswagen Csoport arra számít, hogy ügyfélkiszállításai a Covid-19 világjárvány következtében jelentősen az előző évi alatt alakulnak 2020 folyamán. Kihívások adódnak továbbá elsősorban a fokozódó piaci versenyből, a nyersanyag- és a devizapiacok volatilitásából, valamint a szigorúbb károsanyag-kibocsátási követelményekből. A Covid-19 világjárvány következtében a Volkswagen Csoport forgalma 2020-ban várhatóan jelentősen elmarad az előző évi szinttől. Összességében a Volkswagen Csoport az előző évhez viszonyítva nagymértékben csökkenő, ám továbbra is pozitív működési eredményt vár a 2020-as évre.



Az autós üzletág kutatás-fejlesztési (R&D), valamint eszközberuházási aránya a keresletcsökkenéssel visszaeső forgalom következtében a vonatkozó intézkedések ellenére is várhatóan egyaránt az előző évi felett alakul 2020 során. A csökkenő vásárlói igények, a dízel témakörhöz kapcsolódó kifizetések, valamint a fúziók és felvásárlások (Mergers & Acquisitions) likviditás-kiáramlása következtében 2020-ra a tavaly évi érték alatti nettó cash-flow várható. Ennek eredményeként az autós üzletág nettó likviditása szintén elmarad az előző évi szinttől. A befektetésarányos megtérülés (ROI) eredménytől függően várhatóan az előző évi értéknél alacsonyabban alakul, illetve a befektetett értékre meghatározott, kilencszázalékos minimális kamatelvárástól is elmarad.



Továbbra is stabil az autós üzletág nettó likviditása



Az autós üzletág nettó likviditása március végén 17,8 milliárd eurót, míg 2019 december végén 21,3 milliárd eurót tett ki, az autós üzletágbeli -2,5 milliárd euró nettó cash-flow pedig 4,5 milliárd euróval alacsonyabb az előző évi értéknél. A kutatás-fejlesztési költségek az első három hónapban 3,6 milliárd eurós értékkel 2,3 százalékkal adódtak magasabbra, mint az előző év azonos időszakában. A kutatás-fejlesztési arány elsősorban a forgalomcsökkenés következtében 8,0 (6,9) százalékra nőtt. A vállalatcsoport autós üzletágának eszközberuházásai 2,1 (2,0) milliárd euróra, eszközberuházási aránya pedig a világjárvány következtében csökkenő forgalom eredményeképpen 4,7 (4,0) százalékra emelkedett.



Márkák és üzletágak



A Volkswagen Személyautók márka 765 000 (910 000) gépkocsiját értékesítette az év első három hónapja alatt, ami 16,0 százalékos csökkenést jelent. A Gol és a Passat sorozat eladásai e tendenciával szemben bővülést mutattak és a T-Cross is nagyon népszerűnek bizonyult. A 19,0 milliárd eurós forgalom 11,9 százalékkal alakult alacsonyabban az előző évinél, míg a működési eredmény (az előző évben különleges hatások nélkül) 481 (921) millió euróra csökkent. Utóbbi esetében a Covid-19 világjárvány okozta volumencsökkenés, a költségnövekedés és a modellek szerinti megoszlás (modellmix) kedvezőtlenebb alakulásának hatásait nem tudták ellensúlyozni a csökkentett értékesítési támogatások és az előnyösebb árpozícionálás.



Az Audi márka eladásai a jelentés időszakában világszerte 268 000 (305 000) járműre csökkentek, míg a FAW-Volkswagen kínai vegyesvállalat további 97 000 (130 000) Audi gépkocsit értékesített. Különösen a Q3 és az e-tron örvendett növekvő keresletnek. Az árbevétel 12,5 (13,8) milliárd euróra, a működési eredmény pedig 15 millió euróra (1,1 milliárd euró) esett vissza. A volumen csökkenését, a nyersanyag-fedezeti ügyletek értékeléséből származó terheléseket és a negatív devizaárfolyam-hatásokat nem tudták ellensúlyozni a mérsékelt állandó és fejlesztési költségek. Az Audi márka pénzügyi mutatói a Lamborghini és a Ducati márkák mutatóit is tartalmazzák. 2020 januártól március végéig a Lamborghini 2253 (2349) autóját, a Ducati pedig 10 171 (13 806) motorkerékpárját értékesítette.



A ŠKODA márka 237 000 járművet értékesített a jelentés időszakában, azaz 13,7 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A Scala és a Kamiq modellek iránt jelentős kereslet mutatkozott. Az árbevétel 4,8 (4,9) milliárd eurót tett ki, a 307 millió eurós működési eredmény pedig 103 millió euróval adódott alacsonyabbra az előző év azonos időszakáénál. A modellek szerinti megoszlás (modellmix) kedvező hatásai nem tudták kiegyenlíteni a volumencsökkenésből, a devizaárfolyamok alakulásából, valamint a károsanyag-kibocsátáshoz kapcsolódó kiadásokból származó terheket.



A SEAT márka értékesítése 140 000 gépkocsit tett ki 2020 első három hónapjában, ami 20,6 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. E mennyiség az Audi számára gyártott A1 modelleket is magában foglalja. Különösen népszerűnek bizonyultak Az Arona, az Ateca és a Tarraco SUV-modellek. A márka 2,6 milliárd euró forgalma 16,2 százalékkal maradt el az előző év megfelelő értékétől, míg a működési eredmény nagyrészt az értékesítési volumen alakulás következtében -48 (89) millió euróra esett vissza.





A Bentley márka a jelentés időszakában 3302 (2584) járműve eladását könyvelhette el, miközben forgalma 620 (456) millió euróra, működési eredménye pedig volumen- és modellmix-hatásokra visszavezethetően 56 (49) millió euróra bővült.



A Porsche Automobile világszerte 56 000 gépkocsiját értékesítette a 2020 januártól március végéig terjedő időszak során, vagyis 1,3 százalékkal kevesebbet, mint az előző év ugyanezen időszakában. Forgalma 5,4 (5,2) milliárd eurót tett ki, működési eredménye pedig 529 (829) millió euróra csökkent. A költségnövekedés mellett a devizaárfolyam-hatások és a csökkent járműértékesítés fejtett ki negatív hatást, miközben kedvezően alakult a modellek szerinti megoszlás (modellmix).



A Volkswagen Haszonjárművek értékesítése világszerte 99 000 (129 000) gépkocsira esett vissza 2020 első három hónapja során. A forgalom 18,9 százalékkal 2,7 milliárd euróra, a működési eredmény pedig a szűkülő eladások eredményeként 14 (291) millió euróra mérséklődött. A volumencsökkenés mellett az idei évtől alkalmazandó szén-dioxid-kibocsátási ösztönzőadó, a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása, valamint a megnövekedett állandó és fejlesztési költségek is terhelték az eredményt, miközben a termékköltség-optimalizálás és a modellek szerinti megoszlás (modellmix) egyaránt pozitív hatást fejtett ki.



2020 első negyedévében a Scania Vehicles and Services 19 000 (24 000) járművét értékesítette, bevétele 3,0 (3,4) milliárd euróra csökkent, működési eredménye pedig 256 (370) millió euróra adódott. A járműértékesítés visszaesésével szemben a modellek szerinti előnyösebb megoszlás (modellmix) és a mérsékelt állandó költségek pozitív hatásai álltak. A szolgáltatási üzletág kismértékben bővült.



Az MAN haszonjárművek 28 000 darab, vagyis az előző év azonos szakaszához viszonyítva 17,2 százalékkal kevesebb gépjárművét értékesítette a jelentés időszakában. Forgalma 2,6 (3,0) milliárd euróra, működési eredménye pedig -83 (115) millió euróra csökkent. A volumencsökkenés mellett az új tehergépkocsi-generáció bevezetéséből adódó további költségek és a mind nehezebb használtjármű-értékesítés terhelte.



A Power Engineering 922 (891) millió euró forgalmat generált 2020 első három hónapja során. Működési eredményét üzleti modelljéből adódóan eddig kevéssé befolyásolta a Covid-19 világjárvány, s a volumen alakulása, illetve a modellek szerinti előnyösebb megoszlás (modellmix) eredményeképpen 16 (9) millió euróra emelkedett.



2020 első negyedévében összesen 1,9 (1,9) millió új szerződést kötöttek a Volkswagen Pénzügyi Szolgáltatások pénzügyi finanszírozási, lízing-, szolgáltatási és biztosítási üzletágában (-1,4 százalék). A jelentés időszakának végén a teljes állomány 21,6 millió szerződést tartalmazott, ami a 2019 év végi álláshoz képest 6,5 százalékos bővülést jelent. A működési eredmény 654 (638) millió euróra emelkedett 2020 első három hónapja alatt.