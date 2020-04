Múlt héten láthattunk kémfotókat az új Volkswagen Golf R-ről minimális álcában (ezeket a lap alján itt is meg lehet tekinteni). Azonban azok állóképek, és sok autórajongónak egy nem mozgó előnézet a Golf R-ről nem az igazi, mert valljuk be, mindannyian arra vagyunk kíváncsiak, hogy mozog a pályán. Szerencsére az Auto Addiction a Golf R majdnem pucér maratonját is felvette, így a kíváncsiak a cikk közepén meg is tekinthetik.

Ami nekünk is feltűnt, az a motorhang hiánya a prototípusból. Talán a kamera elhelyezése miatt vagy a gumik hangja fedte el a kipufogókból kitörő zajokat. Egy kicsit csalódást kelt a dolog, pláne, miután a cég bejelentette, hogy a Golf R egy igazi „vezetőgép” lesz. Persze a vezetés nem a motorhangról szól, de némi hallható morgás azért javít az élményen.

Az új VW Golf R majdnem az Audi RS3 Sportback 2,5-literes motorját kapta, azonban az Audi egyértelmű okokból nem akarta azt átadni. Emiatt a Golf R a 2,0-literes négyhengeres erőforrást tartja meg, mely 333 lóerős lesz egy korábban kiszivárgott kép alapján. A VW Golf R még az év folyamán bemutatkozik, de most, a koronavírus-járvány közepette nem számolunk vele mostanában.

A Volkswagen Golf már a második generációját kezdi meg úgy, hogy hálózatról tölthető hibrid változatot is vásárolhatunk, alább megtekinthetjük, mit tudunk róla.

