Egy, a bahreini EKanoo Racing által átalakított Porsche 911 Turbo S olyan gyorsulásra képes, ami nem csak a Tesla Model S Performance-t eszi meg reggelire, de olyan brutális elektromos hiperautókat is maga mögé utasít, mint amilyeneket a Lotus, a Pininfarina vagy a Rimac készítenek. A modell már gyárilag is igen komoly számokat hoz, de az EKanoo példánya ezt is új magasságokba emeli.

Nemrég egy gyorsulási versenyekre kijelölt pályán mutatta be a világoskék Porsche, hogy 2 mp alatt százon van, míg a 209 km/h 5,31 mp alatt megvan neki. Ha egy közúti modell 5 mp alatt eléri a százat, már szép teljesítmény, de ez a Porsche több, mint kétszer olyan gyors. A negyedmérföldes távot 8,443 mp alatt tudta le, és 273 km/h-s sebességgel szelte át a célvonalat.

Ez az ES1XXX-nek nevezett 911 Turbo S már pár éve jelen van a bahreini gyorsulási versenyeken, de egyre gyorsabb lesz. 2017 októberében egy 8,99 mp-es negyedmérföldes időt tudott még futni, akkor 258,7 km/h volt a célban a sebessége.

Egy kis kutakodás után megtudtuk, hogy a motort a török Esmotor nevű specialista alakította át olyannyira, hogy már 1073 lóerőt tud kiadni magából 1393 Nm-es nyomaték mellett. Emellett a Dodson Motorsports kuplungját is beépítették, hogy tudja kezelni ezt a hatalmas energiát.

