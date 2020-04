A Mercedes pontosan tudja, hogy már nem a kabriók korát éljük, ezért kaszálták el az SLC-t, de a nyitható tetejű S-osztályra is ez a sors várhat. Mindazonáltal nem mondtak le az igen szép kivitelről, továbbra is tervezik az új SL-t, jelenlegi kabrióikat pedig bőszen frissítik. A C-osztály ezen 2018-ban esett át, most a bátyján a sor.

A walkoARTvideos Youtube-csatorna készítői a Daimler stuttgarti központja előtt kapták lencsevégre az E-osztály kabriójának prototípusát, melynek pont azon részei vannak eltakarva, melyekre számítanánk. A lökhárítót fekete műanyagborítás rejti a kíváncsi szemek elől, míg a részben takart fényszórók azok lehetnek, melyet az osztály szedán és kombi modelljén már láttunk (a lap alján galéria is található róla).

Amennyire meg tudjuk állapítani, a hátsó lámpák a jelenlegi változattól vannak, bár az álca valami újdonságot takarhat rajta. Ha ez így is van, inkább a LED-ek elhelyezése lehet új, nem számítunk teljesen új lámpára. A kék-barna prototípus nem sok részét rejtették el előlünk, szóval a hivatalos bemutató nem lehet messze, és ez mondható el a kupéváltozatról is.

Miután azt már tudjuk, a szedán és a kombi esetében mit hozott a frissítés, a kabrió esetében sem nehéz kitalálni ugyanezt. Röviden: az MBUX infotainment rendszert, több és jobb vezetési segédletet, és a hatékonyságra fókuszáló új motorkínálatot. Addig is, amíg a kabrió bemutatójára várunk, a Mercedes-AMG az E63 bemutatóját április végére ígérte, ami épp ma van, szóval kíváncsian várunk.

A Mercedes-Benz egyik legnépszerűbb modelljének, a C-osztálynak a következő generációját teszteli a Nürburgringen, erről szól az alábbi videó:

