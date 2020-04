Mennyire fontos a Nürburgring? A rajongók a gyártók által ott felállított köridőkről jókat tudnak vitázni a neten – ezeket a számokat könnyen megtalálni egy ilyen harc esetén. És a gyártóknak? Attól függ kit kérdezünk, például, ha a Volkswagent, a válasz meglepő lehet. Az Autocarnak adott interjúban a technikai igazgató, Matthias Rabe adott egy pofont a legendás pályának.

Ebben az Autocar azt írja, Rabe szerint a pálya hírneve el van túlozva: „Nem a Nürburgring a nagy dolog, hanem hogy a pályán és az oda vezető úton is jó teljesítményt nyújtson az autó.” Azt is hozzátette, hogy az új Golf GTI már úgy készült, hogy a pályán és hazafelé is élmény legyen vezetni.

Kevesebb, mint négy éve még máshogy álltak a pályához. Akkor hozta le a cég a Golf GTI Clubsport S-t, hogy megdöntsék vele saját, elsőkerék-meghajtású sorozatgyártott kategóriában felállított rekordjukat. Az eredmény 7:49.19 lett.

Lehet, hogy Rabénak nem jelent sokat a Nürburgring, a pálya mindenképpen fontos része a helyi autófejlesztésnek. Szerte a világról érkeznek ide márkák és beszállítók, hogy új technológiákat és járműveket teszteljenek. A VW is szinte hazajár oda, nemrég bemutathattuk, hogy három R-modelljük is kint volt tesztelni több Mercedes, Audi, Porsche mellett.

A pálya az autógyárak, beszállítók, versenyzők és autórajongók Mekkája lesz a közeljövőben is, még a koronavírus-járvány sem tudta elcsendesíteni az őt körülvevő zöld dombokat, és még ha veszítene is relevanciájából, így is szép története és fényes jövője van.

