Aki azt hinné, hogy a fenti autó egy Lamborghini Huracán Evo egy sima opcionális karosszériakiegészítéssel, nem lenne messze az igazságtól, mert a Novitec nem nagyon törődött a modell külsejével. Bár más tuningcégek külsőleg is teljesen fel szokták újítani az autókat, a németek inkább „a kevesebb több” hozzáállás szerint dolgoztak.

Mindenesetre egy Lamborghinivel van dolgunk, szóval a „diszkrét” és „visszafogott” jelzők nem a legjobbak erre a csomagra. A főattrakció hátul, egy szép nagy szárny képében található meg, mely mintha a Performantéről lenne leemelve. Az olaszok R8-asának összes új eleméhez hasonlóan ez is karbonból van (a lap alján galérián is meg lehet tekinteni).

Azonban az első spoiler kiegészítésétől a visszapillantókig minden szénszálas vázat kapott. Még az oldalküszöb és az oldalsó légbeömlők, illetve az 5,2-literes erőforrást takaró panel is ilyen kezelést kapott. Hátul még egy nyílás van, mely a V10-est hűti, hátulról pedig versenyautókülsőt ad a Huracán Evónak.

A Novitec minden kiegészítőt szélcsatornában tesztelt, hogy ne csak szebb, hatékonyabb is legyen az autó. Az új ruhához új cipő is dukál, ez elől 20, hátul 21 colos felniket takar. A Huracán Evo-tulajok még egy F1-technológiájú könnyűsúlyú kipufogórendszerrel és egy merevebb felfüggesztéssel is felszerelhetik autójukat, amely 35 mm-rel ülteti lejjebb azt. Belül a bőr és az Alcantara dominál, olyan színben, amilyenben csak szeretnénk.

Az erőben nincs változás, nem mintha nagyon nagy szükség lenne rá, hisz a Huracán Evo gyárilag 630 lóerőt és 600 Nm-es nyomatékot pumpál magából.

Galéria: Lamborghini Huracan Evo by Novitec